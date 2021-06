Sergio Ramos se va del Real Madrid: última hora, noticias y reacciones, en directo

¿Cuáles son los motivos del adiós?

El contrato de Sergio Ramos finaliza el 30 de junio. El Real Madrid teniendo en cuenta su edad (35) y la situación económica actual con la pandemia, le ofreció renovar una temporada con una reducción del 10% de su salario. Una oferta similar a la que ha aceptado Luka Modric.

La oferta no convenció al futbolista que quería dos años y sin esa reducción. Las negociaciones se extendieron en el tiempo. El Real Madrid no modificó su oferta y Ramos no la aceptaba. Así, llegó un momento en que el club consideró que la oferta había expirado. No realizaron una nueva aproximación por lo que el fin de la historia es la salida de Sergio Ramos.