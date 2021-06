De la Morena sobre el adiós de Sergio Ramos: "Ha medido mal los tiempos de la renovación pero no merece este desprecio"

"La relación se había roto hace mucho y nunca se había vuelto a unir. Eso era muy difícil que se casara. Me ha sorprendido leer publicaciones escandalizadas con lo que conté de Sergio Ramos. Conté lo que estaba pasando". Unas palabras del presentador de El Transistor en las que reveló el último gran enfado del conjunto blanco con el defensa: "El Madrid no iba a renovarle y estaban molestos porque Ramos había llamado a compañeros de la plantilla para que no no renovaran bajándose el 10% porque eso era para Mbappé, esa información me la dio el Real Madrid. Sergio Ramos se enfadó conmigo por contarlo y me dijo que tenía que haberlo contrastado con él. Le pregunté y me dijo que era mentira. Yo le dije que saliera a decirlo pero no quiso".

De la Morena da detalles de su relación personal con Sergio Ramos que siempre ha sido cordial: "He tenido relación cordial con Sergio Ramos. Ha estado en mi casa varias veces, ha estado con sus padres. Le he admirado, le he valorado pero no le he dado lametones interesados porque no lo he hecho nunca. Ha sido un jugador de referencia para el Real Madrid al que no le han gestionado bien esta última parte del contrato. Sergio habrá comprobado que amigos hay muy pocos y compañeros solo algunos. Eso se aprende con los años".

"Ha medido mal los tiempos"

"Ha medido mal los tiempos pero no merece el desprecio de algún aficionado porque es una leyenda del club y de la Selección. Los tiene cuadrados", opina De la Morena. En el entorno de Sergio Ramos y el propio jugador pensaban que iban a tener oportunidad de volver a hablar con el club. Pero el presidente se mantuvo firme. La oferta que le trasladó la consideraban expirada y no hubo un nuevo acercamiento

El Presidente Florentino Pérez estará antes con él, pero no en la rueda de prensa. La historia no ha acabado como Sergio Ramos quería porque quería seguir en el Real Madrid, pero darán barniz a la situación para no cerrar las puertas del club a Sergio en un futuro.

"Ramos quería continuar en el Real Madrid y lleva días muy fastidiado", añade Fernando Burgos. Ahora queda saber cuál será su destino aunque salvo sorpresa no lo va a anunciar en este acto. Por su salario parecen pocas las opciones que puede tener. Manchester City, United, Juventus, PSG... Pronto saldremos de dudas.

Un vestuario más manejable para Ancelotti

Informa José Ramón de la Morena que en el Real Madrid quieren dejarle un vestuario manejable a Carlo Ancelotti, en el que salga alguna vaca sagrada. Los siguientes en la lista pueden ser Isco y Marcelo. Sin embargo, a ambos les queda un año de contrato y de momento no tienen ofertas. Podrían perfectamente agarrarse a su contrato y quedarse una temporada más en el Real Madrid. Mismo caso que Gareth Bale.