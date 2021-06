Así será el emotivo acto de despedida de Sergio Ramos como jugador del Real Madrid

Sergio Ramos y el Real Madrid han comunicado este jueves que no seguirá en el conjunto blanco tras finalizar su contrato el próximo 30 de junio. El defensa central dejará la entidad blanca después de 16 temporada defendiendo ese escudo con una trayectoria excelsa.

En el comunicado del Real Madrid se anunciaba que el jugador sevillano se despedirá en Valdebebas, a partir de las 12:30h, junto al presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez, y rodeado de su familia.

Emotiva despedida con los suyos

El todavía jugador del Real Madrid tendrá una bonita despedida en su salida del conjunto merengue. Sergio Ramos estará rodeado de toda su familia en el momento en que Florentino Pérez le despida en Valdebebas junto a todos los trofeos que ha conseguido como jugador blanco.

El defensa central ha conseguido un amplio palmarés en sus 16 temporada en el Santiago Bernabéu, 22 título en total. Su logro más importante y que quedará marcado para la historia del Real Madrid fue el tanto de la 'Décima' ante el Atlético de Madrid en el minuto 93 para provocar la prórroga que les dio la opción de conseguir el título.

Rueda de prensa con Emilio Butragueño

Tras el acto de despedida con Florentino Pérez y rodeado de sus títulos conseguidos, Sergio Ramos dará una rueda de prensa telemática ante los medios de comunicación. En este acto estará acompañado de Emilio Butragueño. Según cuento Fernando Burgos en El Transistor, el jugador hubiese preferido que también estuviese Florentino Pérez en la rueda de prensa.

No obstante, a pesar de la ausencia del presidente del club en esa rueda de prensa no habrá reproches por ninguna de las dos partes. Era sabido que la relación entre jugador y presidente no era la mejor en los últimos meses y eso ha hecho que la situación se estancase hasta la ruptura total y provocar la marcha de Sergio Ramos.