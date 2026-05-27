Sarabia se va del Elche: "Es el momento de parar"

El entrenador, que llegó al club en verano de 2024 con el equipo en Segunda División, deja el club tras haber logrado en sus dos temporadas en el Elche un ascenso directo a Primera y la permanencia en la máxima categoría, batiendo el récord de puntos en la historia del equipo. Sarabia, que ha estado acompañado en su despedida por el director general del club, Pedro Schinocca, desveló que tomó la decisión de abandonar el Elche el pasado domingo y que no tiene previsto volver a entrenar en los próximos meses. “Hemos conseguido un ascenso, jugar en Primera y llenar el estadio. Todo ha sido posible gracias al espectacular vestuario que hemos tenido”, comentó el entrenador, que se emocionó en varias ocasiones en su despedida, sobre todo al recordar a su entorno familiar.

“Nos hemos dejado la vida por el ascenso, la permanencia y por devolver al Elche donde se merece el equipo, la afición y la ciudad”, señaló el vasco, que justificó su adiós al recordar que la de entrenador es una profesión “exigente” que a veces obliga a “desatender” otras cosas que “para un ser humano son importantes”, en referencia a su familia e hijos pequeños. “Tengo cosas que mejorar y aprender y es un momento de parar. Vamos a tener un tiempo para parar. No me pongo fecha, quiero ser mejor padre, marido e hijo”, reiteró Sarabia, que dijo que entendía a los aficionados que puedan sentirse “decepcionados” con su salida. “Lo hemos hecho bien y tenemos cualidades, pero en este momento tocan otras cosas”, apostilló Sarabia, que garantizó que la decisión ha sido tomada “con calma, reflexión y claridad” y sin que haya habido argumentos deportivos o extradeportivos.

El vizcaíno agradeció el apoyo de la afición y aseguró que es mejor entrenador ahora que cuando firmó por el Elche. “Es posible que nos quedemos a vivir aquí”, anunció Sarabia, que desveló que la rescisión de su contrato con el propietario del club, Christian Bragarnik, se abordó en “cinco minutos”. “Ellos no querían, les ha sorprendido. Pero antes que nada somos personas. Que les vaya lo mejor posible y al nuevo entrenador le deseo lo mejor y que no os acordéis de nosotros”, agregó. Sarabia quiso aclarar que toma esta decisión “estando bien y en conciencia” y destacó algunos partidos en los que su equipo rindió a gran nivel en estos dos años, como ante Las Palmas en Copa o frente a Rayo y Girona en la primera vuelta. “He vivido muchas tardes y noches mágicas en nuestro estadio. Era mi sueño y lo he conseguido. Al Elche lo vamos a llevar siempre dentro”, comentó Sarabia, que rompió a llorar cuando se le preguntó cómo planteará a su hija que ya no es entrenador del Elche.