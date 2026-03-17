Rudiger renovará una temporada más con el Real Madrid

Estamos en pleno mes de marzo y con el Real Madrid peleando aún por dos competiciones, pero en el club blanco trabajan ya en la próxima temporada. En clave mercado de fichajes han sido varios los nombres de futbolistas que están sondeando desde el club blanco, que también trabaja en las renovaciones.

En este sentido, uno de los nombres encima de la mesa es el de Antonio Rudiger. El central alemán termina contrato el próximo mes de junio y según ha podido saber Onda Cero, renovará una temporada más con el Real Madrid.

"Había una conversación pendiente que está pospuesta a que el Madrid termine de jugarse los títulos, pero están encantados y así se lo han hecho saber", ha explicado este lunes Alberto Pereiro en Radioestadio Noche. Y es que Rudiger tiene ofertas de Arabia, Inglaterra e Italia, pero "quiere seguir en el Madrid".

La renovación del alemán estaba en duda debido a los problemas físicos que viene arrastrando desde hace varios meses, pero su buen rendimiento en las últimas semanas parece haber convencido en los despachos del club madridista.

"Al Madrid le da igual el hecho de que tenga más o menos problemas físicos. Le valora todo lo demás, que es una barbaridad. El vestuario, más de lo mismo", por lo que Rudiger seguirá vistiendo de blanco al menos hasta junio de 2027.

Una pieza clave

Antonio Rudiger llegó al Real Madrid en el verano de 2022 procedente del Chelsea, y pronto se convirtió en una pieza clave para la defensa del equipo blanco.

En su primera temporada, en la que partía como tercer central, terminó siendo el más utilizado por Ancelotti en esa posición (53 partidos), y en la temporada 23/24 se afianzó como central titular tras las graves lesiones de Militao y Alaba en un curso en el que el Real Madrid terminó ganando la Champions.

En sus tres temporadas y media como futbolista del Real Madrid ha disputado 172 partidos marcando ocho goles.

Las dudas en la defensa

El Real Madrid tiene más dudas con otros dos futbolistas que también forman parte de la defensa blanca y terminan contrato el próximo mes de junio. Uno de ellos es David Alaba, que todo apunta a que no renovará su contrato y se marchará este verano, y el otro es Dani Carvajal.

La situación del capitán madridista es más delicada por la importancia de éste dentro del vestuario, pero la grave lesión de rodilla que sufrió en octubre de 2024 no le ha permitido recuperar su nivel, y a sus 34 años podría estar viviendo sus últimos meses en el Real Madrid.

En clave fichajes, en las últimas semanas ha sonado con fuerza el nombre de Nico Schlotterbeck, central alemán de 26 años que termina contrato en 2027 con el Borussia Dortmund y por el que el Real Madrid podría hacer una oferta de unos 50 millones de euros.