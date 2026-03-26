Rodri, sobre su posible fichaje por el Real Madrid: "No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo"

Rodrigo Hernández vuelve en estos días a formar parte de una convocatoria de la selección española de la que se convierte en capitán después de una larga trayectoria con La Roja en la que ha ido ganando peso con el paso de los años y los seleccionadores.

Fue con Luis de la Fuente con quien consiguió sus dos primeros títulos internacionales y le llevó a convertirse en el segundo español en ganar un Balón de Oro.

A pocos meses del Mundial, Rodri se recupera de una grave lesión de ligamento cruzado que le mantuvo la temporada pasada fuera de los terrenos de juego, aunque en los últimos meses parece estar volviendo a alcanzar su mejor nivel.

"Si tuviese que haber elegido un momento en el que me pasara quizás habría elegido en el que me pasó (…) Me vino bien para descansar, bajar revoluciones... A nivel mental había un desgaste. Me ha permitido cargar pilas y volver con una ilusión tremenda (…) Esta temporada no tengo tanta carga de minutos y llego mucho más fresco", explica en Radioestadio Noche.

Este curso, además, su nombre está sonando como posible refuerzo del Real Madrid para el próximo verano y el mediocentro no se esconde a la hora de decir que le gustaría volver a jugar en LaLiga, aunque en este momento asegura estar centrado en volver a recuperar su mejor nivel.

"Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar", explica a la vez que no descarta jugar algún día en el equipo blanco a pesar de su pasado en el Atlético. "No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo", cuenta.

Su nombre también ha estado ligado en los últimos años al Real Madrid por los múltiples enfrentamientos que ha vivido contra ellos en Champions y por haber sido él quien terminó ganando el Balón de Oro en 2024 por delante de Vinicius. "Nos quisieron enfrentar y siento una profunda admiración por el Vinicius jugador", asegura Rodri.

La recuperación de su lesión

Los últimos meses de la carrera de Rodri han estado marcados por la recuperación de su lesión de rodilla. Volvió el pasado mes de junio para disputar el Mundial de Clubes con el Manchester City, pero con el paso de los meses decidió volver a parar unas semanas para mejorar su recuperación y llegar mejor al tramo decisivo de la temporada.

"Decidí darme un tiempo, parar y prepararme bien sabiendo que el tramo decisivo de la temporada iba a ser a partir de enero. De momento está saliendo bien (...) Me siento que vuelvo a ser el Rodri que queremos", explica.

Por un proceso muy similar ha pasado otro de los futbolistas más importantes de la selección, el madridista Dani Carvajal, que no ha sido convocado en este parón. "Estoy convencido de que tiene este último tramo en el que tiene que apretar y jugar partidos. Ojalá esté con nosotros, es una pieza clave", dice sobre su compañero en España.

La competencia y el Mundial

España llegará este verano al Mundial como una de las grandes favoritas al título. "Vamos a ganar", asegura un Rodri que se deshace en elogios hacia Luis de la Fuente, un seleccionador que ha devuelto a España a estar entre las mejores del mundo.

"Desde que llegó tuvimos una consigna muy clara: cada partido vivirlo como una final. Fuimos demostrando nuestro potencial poco a poco. La clave es tener un bloque en continua mejora, en continua aspiración (…) Estoy convencido de que España va a estar ahí", cuenta.

Es precisamente hablando sobre ese bloque cuando aparece el nombre de Zubimendi, un futbolista que ha ido ganando peso en la selección a raíz de su gran nivel en el Arsenal y la lesión de Rodri. Algunos empiezan a apuntar ya a la posibilidad de que en el Mundial de este verano puedan jugar juntos en el centro del campo.

"España ganó un Mundial con dos pivotes defensivos. La riqueza que tiene De la Fuente para poder combinar muchas piezas es clave", explica Rodri en Onda Cero.

Otro de los nombres importantes en clave selección es el de Joan García, que debuta en esta convocatoria con la absoluta. El guardameta del Barça ha irrumpido con fuerza en el debate sobre quién debe ser el portero titular de la selección y Rodri bendice su llegada a la absoluta: "Creo que está haciendo un año sensacional. No cabe la menor duda del nivel que está demostrando, se ha merecido estar aquí".