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Riquelme responde a Florentino: "Son falsedades"

La candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid acusó en un comunicado a Florentino Pérez, anterior presidente y también candidato, de difundir "informaciones que son total y rotundamente falsas" sobre su proyecto y su "legitimidad".

EFE

Madrid |

Riquelme responde a Florentino: "Son falsedades"
Riquelme responde a Florentino: "Son falsedades" | Agencia EFE

"De nuevo y por tercera vez en apariciones públicas, resulta inaceptable la actitud y las formas de Florentino Pérez, poniendo en duda la limpieza y la legitimidad de nuestra candidatura, pese a que ha sido proclamada válida por la Junta Electoral conforme a los Estatutos y a las Normas Electorales del Club", afirmó.

En su texto, la candidatura del empresario defendió que está "avalada directamente con su patrimonio personal y está validada por la Junta Electoral" y pidió de nuevo "un debate público, abierto y televisado" entre los dos candidatos, en el que puedan "confrontar ideas con transparencia sobre el modelo de club".

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