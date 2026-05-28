Riquelme responde a Florentino: "Son falsedades"

"De nuevo y por tercera vez en apariciones públicas, resulta inaceptable la actitud y las formas de Florentino Pérez, poniendo en duda la limpieza y la legitimidad de nuestra candidatura, pese a que ha sido proclamada válida por la Junta Electoral conforme a los Estatutos y a las Normas Electorales del Club", afirmó.

En su texto, la candidatura del empresario defendió que está "avalada directamente con su patrimonio personal y está validada por la Junta Electoral" y pidió de nuevo "un debate público, abierto y televisado" entre los dos candidatos, en el que puedan "confrontar ideas con transparencia sobre el modelo de club".