Real Sociedad y Betis quieren prolongar en casa su buen inicio en la Liga Europa

La Real Sociedad recibe este jueves (18.45 horas) al Omonia chipriota en un duelo donde buscarán certificar su segunda victoria consecutiva en la Liga Europa, un objetivo que comparte con el Betis tras su buen estreno continental y que tratará de prolongar en el Benito Villamarín (21.00 horas) ante el Ludogorets búlgaro.

Real Sociedad

Los de Imanol Alguacil no se dejaron intimidar en el 'Teatro de los Sueños' en la primera jornada de la segunda competición europea. Old Trafford enmudeció una noche más y los vascos superaron las expectativas tras imponerse por la mínima (0-1) al Manchester United, el rival más duro del grupo, que no pudo hacer nada ante el gol de penalti de Brais Méndez.

Tras su euforia europea, la realidad en LaLiga golpeó por doble a la Real Sociedad. Un letargo del que despertaron tras la grave lesión del nigeriano Umar Sadiq, quien podría perderse lo que queda de temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha 10 días después de recalar en San Sebastián. El mal ya estaba hecho en una tarde fatídica y el Getafe aprovechó para sumar su primera victoria (2-1) de la temporada ante un equipo irregular en lo que va de curso. Ahora, sin gol tras la salida de Alexander Isak y la lesión de su recambio, Alex Sorloth está llamado a ocupar una posición huérfana hasta la fecha.

Por su parte, el Omonia no atraviesa su mejor momento y arrastra tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros. Una situación que empeoró por completo en Liga de Europa al caer como local por 3-0 ante el Sheriff Tiraspol en la primera jornada. Además, el conjunto chipriota nunca ha vencido como visitante en la fase de grupos de una competición continental, por lo que tratarán de dar la sorpresa a una Real Sociedad en busca de su mejor forma en el Real e Arena.

Betis

El Real Betis tratará de mantener su impecable estreno liguero -solo empañado por la derrota (2-1) ante el Real Madrid en LaLiga- y continental en la segunda jornada de la Liga Europa ante el Ludogorets, un duelo en el que estará en juego la primera plaza del grupo C tras la debacle de la Roma al perder precisamente ante los búlgaros.

Los de Manuel Pellegrini, conscientes de la necesidad de no dejarse puntos en Europa, esperan afianzar su liderato para generan un colchón que puede ser clave en el futuro. El Benito Villamarín alentará a un equipo que ha convertido su estadio en un auténtico fortín, donde ha ganado cada uno de sus encuentros esta temporada. De hecho, el Villarreal cayó el pasado domingo por primera vez precisamente en el feudo verdiblanco. El Ludogorets, campeón de Bulgaria las diez últimas temporadas, llegará deseoso de seguir sorprendiendo a base de victorias, después de tumbar a la Roma de José Mourinho en el minuto 88 (2-1), por lo que quieren seguir soñando ante otro rival duro de batir.

A nivel doméstico, también han sido eficaces con un brillante inicio de campaña en el que han conseguido siete victorias y 29 goles a favor en sus ocho primeros compromisos ligueros. Ahora está por ver si el Ludogorets, últimos en la fase de grupos en las dos últimas ediciones, es capaz de imponerse a un todopoderoso Betis, quien se marca como meta llegar más lejos que el año pasado, al caer ante el campeón Eintracht Frankfurt en octavos de final.