El Real Madrid recurrirá la sanción a Fede Valverde

En el minuto 77 del derbi disputado en el estadio Santiago Bernabéu, Munuera Montero mostró la tarjeta roja directa a Fede Valverde tras una entrada a Álex Baena en el centro del campo. El técnico madridista, Álvaro Arbeloa, dijo que el árbitro le explicó durante el partido que Valverde "va por detrás, no juega el balón y la única intención que tiene es derribarlo (a Baena) con fuerza excesiva", un gesto que agradeció, aunque señaló que no comparte la opinión del colegiado. "Me ha dicho que era fuerza excesiva y yo no lo considero como tal. Como esa entrada hay muchas. Va abajo, sin posibilidad de hacer daño ni lesionar al rival. Es mi visión, diferente a la suya, pero le agradezco que haya venido a explicarlo aunque no cambie nada y la expulsión nos lo haya puesto muy difícil", manifestó Arbeloa.

Horas después del encuentro, el club blanco, molesto con la redacción del acta, que apunta que la expulsión fue por "dar una patada a un adversario, sin estar (el balón) a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva", que conlleva una suspensión desde dos partidos, fuentes del Real Madrid confirmaron que presentarán un recurso. Fede Valverde se perdería, si recibe la sanción mínima por lo reflejado en el acta, la visita liguera al Mallorca del próximo 4 de abril y el encuentro en el Santiago Bernabéu frente al Girona del día 10.