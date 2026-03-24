real madrid

El Real Madrid recurrirá la sanción a Fede Valverde

El Real Madrid recurrirá la sanción que se imponga al centrocampista uruguayo Fede Valverde, expulsado en el derbi ante el Atlético de Madrid por una entrada sobre Álex Baena, por la que puede ser castigado con dos partidos de suspensión al reflejar en el acta el colegiado José Luis Munuera Montero el "uso de fuerza excesiva" en una patada "sin estar (el balón) a distancia de ser jugado".

EFE

Madrid |

El Real Madrid recurrirá la sanción a Fede Valverde
El Real Madrid recurrirá la sanción a Fede Valverde | Agencia EFE

En el minuto 77 del derbi disputado en el estadio Santiago Bernabéu, Munuera Montero mostró la tarjeta roja directa a Fede Valverde tras una entrada a Álex Baena en el centro del campo. El técnico madridista, Álvaro Arbeloa, dijo que el árbitro le explicó durante el partido que Valverde "va por detrás, no juega el balón y la única intención que tiene es derribarlo (a Baena) con fuerza excesiva", un gesto que agradeció, aunque señaló que no comparte la opinión del colegiado. "Me ha dicho que era fuerza excesiva y yo no lo considero como tal. Como esa entrada hay muchas. Va abajo, sin posibilidad de hacer daño ni lesionar al rival. Es mi visión, diferente a la suya, pero le agradezco que haya venido a explicarlo aunque no cambie nada y la expulsión nos lo haya puesto muy difícil", manifestó Arbeloa.

Horas después del encuentro, el club blanco, molesto con la redacción del acta, que apunta que la expulsión fue por "dar una patada a un adversario, sin estar (el balón) a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva", que conlleva una suspensión desde dos partidos, fuentes del Real Madrid confirmaron que presentarán un recurso. Fede Valverde se perdería, si recibe la sanción mínima por lo reflejado en el acta, la visita liguera al Mallorca del próximo 4 de abril y el encuentro en el Santiago Bernabéu frente al Girona del día 10.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer