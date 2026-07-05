El Real Madrid hace oficial el fichaje de Dumfries para las próximas cuatro temporadas

El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Denzel Dumfries, lateral derecho neerlandés procedente del Inter de Milán, para las cuatro próximas temporadas. El club blanco ha informado en un comunicado del acuerdo, pero no ha detallado el coste de la misma, aunque algunos medios la han cifrado en 20 millones de euros.

El futbolista nacido en Róterdam ha sido una pieza clave del Inter de Milán y uno de los jugadores más destacados de su selección. Su perfil ofrece al equipo de Mourinho verticalidad, velocidad y juego más directo que le permiten sumarse a las ofensivas del equipo y dar recorrido en el exterior, en competencia con el inglés Trent Alexander-Arnold, que llegó la pasada campaña desde el Liverpool, y tras la salida del club de Dani Carvajal.

Además del entrenador, José Mourinho, Dumfries es el cuarto fichaje del Real Madrid para la temporada 2026/2027 después del lateral español Marc Cucurella, procedente del Chelsea; del portugués Bernardo Silva, del Manchester City, y del central francés Ibrahima Konaté, del Liverpool.

Los fichajes de Dumfries y Konaté fueron compromisos adquiridos por Florentino Pérez durante la campaña electoral. Silva y Konaté, además, llegan como agentes libres tras finalizar sus respectivos contratos en sus equipos.

20 goles y 15 asistencias en el Inter

Dumfries llegó al Inter en el verano de 2021 y, desde entonces, ha sumado varios títulos a su palmarés, incluidos dos campeonatos de la Serie A, tres Copas de Italia y tres Supercopas de Italia. En las cinco temporadas en el Inter, ha marcado 20 goles y ha dado 15 asistencias.

Antes de llegar al conjunto milanés, dejó huella en el PSV Eindhoven neerlandés, donde estuvo tres temporadas después de haber militado antes en el Heerenveen y en el Sparta de Róterdam. El lateral derecho ha disputado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde Países Bajos cayó en dieciseisavos de final ante Marruecos en la tanda de penaltis.