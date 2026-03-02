Polémica en el Elche-Espanyol: Omar El Hilali denuncia que Rafa Mir le dijo "viniste en patera"

El presunto insulto racista de Rafa Mir a Omar El Halil ha generado polémica en el partido disputado este domingo entre el Elche y el Espanyol, que tuvo que ser detenido unos minutos por este inicdente. Según ha denunciado el jugador del club catalán, Rafa Mir se habría dirigido a él para decirle "viniste en patera", tal y como comunicó posteriormente al árbitro del encuentro.

El acta de Iosu Galech Apezteguía recoge después del partido celebrado en el Martínez Valero de Elche lo sucedido en el minuto 78. "El jugador número 23 del RCD Espanyol Don Omar El Hilali, me comunicó que el dorsal 10 del Elche CF Don Rafael Mir Vicente, se dirigió a él en los siguientes términos: "'viniste en patera', no pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del equipo arbitral", apunta el acta.

Ante lo ocurrido, el Elche ha condenado "de forma rotunda cualquier manifestación de racismo, intolerancia o falta de respeto, tanto en el deporte como en la sociedad". Aun así, el equipo ilicitano pidió respeto hacia Mir: "Ante las informaciones surgidas hasta el momento contra nuestro jugador Rafa Mir, el club pide prudencia y respeto ante la falta de evidencias".

Doble nacionalidad

Nacido en Hospitalet del Llobregat, en la provincia de Barcelona, El Hilali, que tiene 22 años y se ha formado en la cantera del Espanyol, tiene la doble nacionalidad española y marroquí, país de origen de su familia.

Tras el encuentro, el técnico del Espanyol, Manolo Gonzalez, dijo que no había hablado aún con su jugador cuando compareció ante los medios, y señaló: "Igual que el racismo se tiene que ir de la vida y del fútbol también tiene que pasar con los insultos. Hay muchas cosas que se deben eliminar porque provocan situaciones de desagradables".

Por su parte, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, destacó que al analizar este tipo de situaciones se debe ser claro. "No se puede decir creo, parece… Si vamos, vamos con todo. Si no, hablamos de suposiciones. No me quiero pronunciar porque no tengo información clara", comentó el técnico vasco. "No se puede ganar de cualquier forma".