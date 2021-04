¿Se podrá ir al fútbol y al baloncesto después del estado de alarma?

El Gobierno, el Consejo Superior de Deportes, La Liga y los clubes trabajan para la vuelta al público en los estadios y también a los pabellones de baloncesto.

La Liga ha reconocido que trabaja desde hace meses en un protocolo para la vuelta del público a los estadios. Una vez finalice el estado de alarma el próximo 9 de mayo la intención es que pueda haber espectadores en los estadios de primera y segunda división con un límite de 5.000 espectadores. Si finalmente se lleva a cabo el protocolo incluiría medidas muy exigentes como distancia de seguridad en las gradas, control de acceso a los estadios, prohibición de fumar o entradas nominales

"Respecto al tema del público en los eventos deportivos, el Gobierno actuará siempre con lo que se dicte por parte de las autoridades técnicas y sanitarias. Ahora mismo no estamos en condiciones de confirmar ninguna cuestión, pero sí de saber que se está trabajando en ello", aseguró María Jesús Montero, portavoz del Gobierno.

El Gobierno vasco lo ve imposible

El gran problema para la vuelta al público es que difícilmente los clubes con todo lo que hay en juego, acepten que unos sí tengan espectadores y otros no. El ejemplo más claro lo ha mostrado el País Vasco que ha perdido su sede de cara a la Eurocopa tras las exigentes medidas del gobierno autonómico.

"No contemplamos la presencia de público en eventos deportivos con una incidencia acumulada superior a los cien casos por cien mil habitantes en 14 días. A día de hoy, nuestra opinión es que la situación sanitaria no permite la presencia de público en estadios deportivos. No sabemos cuál será el 8 de mayo, habrá que analizarla con los datos que tengamos por entonces, pero ahora mismo con la incidencia y la ocupación de las UCI y hospitales, esta es nuestra opinión", explicó Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno vasco.

Cada vez más eventos con público

Desde el Gobierno consideran esta opción de la vuelta al público a los estadios y pabellones como un gran escaparate de cara a la campaña de turismo veraniego pero solo se va a llevar a cabo si se cumplen todas las garantías para que se haga con seguridad.

En este sentido, el referente es que cada vez hay más eventos en los que hay asistencia de público. En partidos de segunda B se han llegado a registrar 7.000 espectadores como en el encuentro en el Nuevo Vivero entre Badajoz y Real Madrid Castilla en el que los locales aseguraron su presencia en los playoff.

Recientemente en la final del Torneo Conde Godó de tenis entre Rafa Nadal y Tsitsipas se registró un aforo de 1.000 personas. Las pistas de la Caja Mágica podrán acoger 4.800 espectadores en el Mutua Madrid Open que comienza esta semana. Las pistas están al aire libre, aunque las tres canchas principales disponen de una cubierta retráctil que permite techarlas en caso que la meteorología sea adversa.

Este domingo 2 de mayo, a dos días de las elecciones en la Comunidad de Madrid, la Plaza de toros de las Ventas acogerá una corrida de toros benéfica con 6.000 espectadores como confirmó el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad, Carolina Darias ha recordado que "deberíamos ser muy cuidadosos con el tipo de eventos que se hacen y su aforo en función de todos los indicadores".