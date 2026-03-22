"¡Otro zarpazo por LaLiga, otro paso al frente!", la narración de Alfredo Martínez de la victoria del Barça ante el Rayo Vallecano

El FC Barcelona ha ganado al Rayo Vallecano por 1-0 gracias al gol de Araújo. Un partido complicado para los culés, que sobre todo en la media hora final, sufrieron mucho para mantener los tres puntos. Joan García, el guardameta del Barça, fue el héroe del partido.

La primera la tuvo el Rayo cuando algunos todavía buscaban su asiento. Chavarría le ganó la espalda a la defensa del Barça y puso un balón a Carlos Martín que solo tenía que empujarlo, pero Joan García salvó el gol con una buena parada; el primer milagro del portero catalán en todo el partido.

Con el paso de los minutos, el equipo de Hansi Flick empezó a dominar el encuentro, pero el gol no llegaba. Raphinha perdonó un mano a mano después de robarle el balón a Patahé Ciss y plantarse solo ante Batalla y unos instantes después, el brasileño tuvo otra ocasión tras un pase con el exterior de Lamine Yamal.

El gol llegó tras el córner que provocó esa jugada. Araújo se elevó por encima de la defensa rayista y metió un cabezazo picado ajustado al palo izquierdo de Batalla. "¡El córner de Cancelo, emerge el hercúleo Ronald Araujo, toca magnífico de testa, golpea en el poste y nada puede hacer Batalla! ¡Otro zarpazo por LaLiga, otro paso al frente del campeón!", narraba con euforia el comentarista de Onda Cero, Alfredo Martínez.

Por su parte, el Rayo intentó reponerse, aunque sin éxito. El equipo madrileño pidió penalti por una caída de Ratiu dentro del área, pero el árbitro no percibió nada punible. En la segunda parte, el Rayo volvió a avisar primero, pero Joan García, que en la primera mitad tuvo que ser atendido por problemas físicos, dio un recital de paradones.

Primero a un latigazo de Álvaro y luego, como si fuera un portero de balonmano, le paró el remate a Unai López. Eran minutos complicados para el Barça, que no lograba marcar el segundo para cerrar el partido. La falta de puntería del Rayo tampoco ayudaba. El Pacha Espino se quedó completamente solo ante Joan García y, en un intento de cruzar el balón, acabó mandándolo por encima del larguero.

Finalmente, el marcador no se movió y el Barça se llevó los tres puntos, colocándose momentáneamente siete puntos por encima del Real Madrid, que juega contra el Atlético de Madrid, en un derbi que promete revancha después del 5-2 de los colchoneros en el Metropolitano.