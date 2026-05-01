Optimismo con Julián Álvarez, Giuliano y Sorloth para la Champions

El atacante argentino, autor del gol del empate desde el punto de penalti y que sufrió una torcedura de tobillo en el tramo final del duelo de este miércoles en el Metropolitano (1-1), se retiró cojeando del encuentro, no se ha entrenado este jueves y será baja este sábado contra el Valencia, pero se prevé que estará apto para el choque de vuelta en Londres. Lo mismo, dependiendo siempre de la evolución de cada uno de ellos, se espera con Sorloth, que se resintió de un golpe sufrido hace una semana y media en el calentamiento del encuentro de este miércoles, según reveló tras el partido Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid.

“Estuvo una semana, la semana previa, prácticamente, hasta el lunes con descanso de un golpe que había tenido en la parte de atrás de la pierna y se ve que durante el calentamiento haciendo algún gesto se ha resentido y no podía jugar. Mala suerte”, declaró el directivo a Movistar a la finalización del encuentro de ayer. Sorloth “dijo que le molestaba un poco la pierna”, según explicó también Diego Simeone, su entrenador.

“Lo cuidamos para no forzar nada”, apuntó el técnico argentino, que también explicó la dolencia de Giuliano Simeone: “Hay un contacto que tuvo con (Piero) Hincapié en el inicio, tuvo un golpe sobre la cintura y le molestaba mucho”. Mientras que el delantero noruego no estuvo disponible para jugar en la ida ante el Arsenal, por la molestia sufrida en el calentamiento en la banda durante el transcurso del encuentro, el extremo argentino partió de inicio y fue reemplazado al descanso por esa contusión, que tampoco le impedirá jugar la próxima semana el decisivo encuentro por la clasificación para la final de la Liga de Campeones.

A los tres se los espera disponibles en el duelo del próximo martes en el estadio Emirates de Londres, en el que Simeone mantendrá las bajas seguras tanto de Pablo Barrios como de Nico González, por sendas lesiones musculares que ya les impidieron jugar el encuentro de ida, y está a la espera de la recuperación de José María Giménez, que se ha perdido ya siete partidos por una dolencia muscular. El central uruguayo, lesionado en el duelo de Liga del pasado 4 de abril, lleva cuatro semanas fuera de competición. Todos esos percances suponen que el Atlético disponga de 17 jugadores del primer equipo para el partido de este sábado en LaLiga EA Sports contra el Valencia, en el que alineará un once completamente o casi distinto, salvo sorpresa, al de anoche.