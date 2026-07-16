Vicente Del Bosque: "Creo en la seguridad del fútbol de España, tienen una oportunidad extraordinaria"

España jugará el próximo domingo ante Argentina una histórica final de la Copa del Mundo en la que La Roja luchará por conseguir la segunda estrella después de la lograda hace 16 años en Sudáfrica. Allí lo logró bajo la dirección de Vicente Del Bosque, que ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche para analizar el torneo.

"Creo en la seguridad del fútbol de España. Ha tenido muy poco trabajo y lo ha hecho muy bien en defensa y ha sido un equipo muy fuerte en ataque. Parece que España tiene una oportunidad extraordinaria de ganar la segunda Copa del Mundo, pero no hay que confiarse", dice Del Bosque.

El ex seleccionador español ha hablado también de la semifinal entre Inglaterra y Argentina que se ha jugado apenas una hora antes y ha puesto en valor el Mundial de la albiceleste bajo el liderazgo de Leo Messi.

"Los argentinos son muy competitivos. Han pasado algún susto, pero tienen mucha experiencia y son gente que no se arruga ante nada. Messi sigue teniendo esa punta de picardía, de saber jugar... Cuando había mucha gente por dentro se ha ido a la banda y ha creado los dos goles desde ahí", ha dicho sobre el argentino y su papel en la semifinal ante Inglaterra.