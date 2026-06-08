¿Qué pasa si Irán u otro país no va al Mundial?

La creciente tensión en Oriente Medio ha planteado una interrogante en el mundo del fútbol: ¿qué sucedería si Irán, una de las 48 selecciones clasificadas para el Mundial de 2026, no pudiera acudir a la cita debido a sus conflictos con Estados Unidos, país anfitrión?

En declaraciones recientes, Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., afirmó que no se pretende excluir a Irán del torneo, desmintiendo las especulaciones surgidas tras los comentarios de un asesor de Trump, quien había sugerido que Italia podría reemplazar a la selección iraní.

Por tanto, aunque en principio Irán estará presente, conviene repasar los criterios que sostiene laFIFA en caso de que deban intervenir ante un posible reemplazo de última hora.

Multa, reembolso de fondos y posibles sanciones futuras

En primer lugar, la FIFA recoge en el artículo 6.2 de su reglamento las sanciones para una federación que se retire del Mundial 2026. Si la renuncia se produce 30 días antes del primer partido de la fase final, la multa mínima será de 250.000 CHF (unos 273.200 euros). Si el retiro ocurre durante los 30 días previos al inicio, la cifra asciende a un mínimo de 500.000 CHF (unos 543.400 euros).

Además, la federación que renuncie deberá reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección, así como las contribuciones relacionadas con la competición. El mismo artículo estipula que una federación retirada o excluida podría ser sancionada con la exclusión de futuras competiciones o enfrentarse a la sustitución por otra selección.

La FIFA deberá determinar un criterio para la sustitución

El reglamento de la Copa Mundial 2026 indica que una selección podría ser sustituida a elección del Consejo de la FIFA, pero no detalla un protocolo específico de selección. Por tanto, si Irán —o cualquier otro equipo— no pudiera disputar el torneo, el organismo tendría la potestad absoluta para decidir cómo cubrir esa vacante. Aunque en su momento se rumoreó con la entrada de Italia, esta posibilidad ha sido descartada tanto por la FIFA como por la propia federación italiana.

Ante la falta de un criterio preestablecido, una opción lógica sería recurrir a una selección de la misma confederación. En el caso de Irán, una de las candidatas teóricas sería Emiratos Árabes Unidos, que quedó eliminada en la fase de clasificación asiática.

El precedente reciente de la FIFA a nivel de clubes

Aunque no existe un criterio explícito para selecciones en el Mundial, encontramos un precedente reciente en el Mundial de Clubes. En la última edición, el Club León fue excluido por compartir propiedad con el Pachuca (incumpliendo el artículo 10, apartado 1, sobre la multipropiedad).

Para resolver esa vacante, la FIFA organizó una eliminatoria a partido único entre Los Ángeles Football Club (subcampeón de la Concachampions 2023) y el Club América (equipo mejor posicionado en el ranking por confederaciones).

Si la FIFA decidiese replicar este modelo, podría plantearse un play-in entre equipos como Emiratos Árabes Unidos (selección con méritos en las rondas clasificatorias) e Italia (selección con el mejor coeficiente FIFA no clasificada), aunque esto permanece en el terreno de la especulación.