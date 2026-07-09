París se blinda por el Francia - Marruecos: drones, metro cerrado y máxima alerta por posibles disturbios

París vivirá esta noche de jueves una jornada de máxima tensión con motivo del partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos. Ambas selecciones se ven con posibilidades de superar a su rival y alcanzar las semifinales, enfrentándose así al vencedor del España - Bélgica.

Sin embargo, la emoción y los nervios no se vivirán solo en el terreno de juego, pues las autoridades francesas temen que las celebraciones o los incidentes se trasladen a las calles de la capital. Han dispuesto un extenso operativo de seguridad que incluye estaciones de metro cerradas, drones de vigilancia y limitaciones específicas en los Campos Elíseos.

Cabe recordar que París acoge la segunda mayor comunidad de ciudadanos originarios del país del Magreb.

La Prefectura de Policía considera el encuentro de alto riesgo debido, en parte, a la gran comunidad marroquí residente, pero sobre todo al precedente de 2022, cuando ambas selecciones se enfrentaron en las semifinales del Mundial de Qatar. Aquella noche, con derrota para 'Los Leones del Atlas', se registraron más de 260 detenciones en toda Francia, de las que 167 tuvieron lugar en París, tras diversos altercados entre aficionados y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Medidas preventivas

El operativo especial entrará en funcionamiento antes del inicio del partido, sobre las 21:00 horas. La Policía ha autorizado el uso de drones para vigilar desde el aire las principales zonas de concentración de aficionados y detectar con rapidez cualquier incidente. Además, estará prohibido el uso de material pirotécnico y fuegos artificiales durante la noche.

Uno de los puntos más vigilados será la avenida de los Campos Elíseos, escenario habitual de las grandes celebraciones deportivas y también de algunos de los disturbios registrados tras la conquista de la Liga de Campeones por el PSG. Varios comerciantes han decidido proteger sus establecimientos con paneles para evitar posibles saqueos o actos vandálicos.

Para reducir las aglomeraciones, las autoridades también han ordenado el cierre de varias estaciones de metro próximas a los Campos Elíseos. Entre ellas figuran varias alteraciones en los horarios cercanos al partido en las líneas 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13 y 14, con el objetivo de dificultar la concentración masiva de aficionados antes y después del encuentro.

La decisión de reforzar la seguridad responde tanto al precedente del Francia - Marruecos de Qatar 2022 como a los recientes incidentes registrados en París durante las celebraciones del Paris Saint-Germain. La Prefectura recuerda que en los últimos meses se han producido importantes altercados ligados a eventos futbolísticos, por lo que considera necesario desplegar un dispositivo extraordinario para evitar que una noche de fútbol termine nuevamente en violencia.

El partido, que decidirá uno de los semifinalistas del Mundial 2026, volverá a enfrentar a dos selecciones cuya rivalidad deportiva tiene una fuerte carga social y emocional en Francia. Destaca además el caso de Bouaddi, una de las revelaciones de la selección de Marruecos y hasta hace poco capitán de las categorías inferiores de Francia.

Sumando toda la tensión relativa al encuentro, las autoridades han optado por extremar las precauciones para que el resultado se celebre, o se asuma, sin que la capital vuelva a ser escenario de disturbios.