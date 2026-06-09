Mundial 2026: los cuatro países debutantes en una Copa del Mundo

Por primera vez en la historia habrá 48 selecciones en la fase final de un Mundial. Esto ha permitido que cuatro países debuten en esta gran cita: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán.

Se trata de combinados con un ranking FIFA relativamente bajo, pero que han demostrado sobre el terreno de juego que merecen estar en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Estos equipos, procedentes de Asia, Norteamérica y África, aportarán una diversidad cultural inédita a los 104 encuentros que se disputarán entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Cabo Verde

Ranking FIFA: 69. Los "Tiburones Azules" han sido una de las grandes revelaciones del continente africano. Con apenas medio millón de habitantes, superaron a selecciones con más tradición como Camerún o Angola.

Con siete victorias, dos empates y una sola derrota, dominaron su grupo mostrando una gran solidez, especialmente como locales, donde no encajaron ningún gol.

Su principal referencia ofensiva es Dailon Livramento, delantero del Casa Pia portugués, autor de cuatro goles en la fase de clasificación. También destacan Wagner Pina y Sidny Lopes Cabral, ambos peligrosos por la banda derecha.

Calendario - Grupo H:

15 junio | España - Cabo Verde

22 junio | Uruguay - Cabo Verde

27 junio | Cabo Verde - Arabia Saudí

Curazao

Ranking FIFA: 82. Este pequeño país caribeño ejemplifica cómo un proyecto bien estructurado puede dar resultados. Aprovechando el aumento de plazas en la CONCACAF, diseñaron una estrategia eficaz basada en talento internacional.

Con Dick Advocaat al frente, reclutaron jugadores de ligas europeas y lograron clasificarse sin perder ninguno de sus diez partidos, incluyendo una contundente victoria por 7-0 ante Bermudas.

Jugadores como Tahith Chong, Kenji Gorré o los hermanos Bacuna aportan calidad a un equipo que, pese a partir como teórico débil, es más competitivo de lo que parece.

Calendario - Grupo E:

14 junio | Alemania - Curazao

21 junio | Ecuador - Curazao

25 junio | Curazao - Costa de Marfil

Jordania

Ranking FIFA: 63. Finalista de la última Copa de Asia, Jordania se ha consolidado como una potencia emergente gracias a su fútbol ofensivo.

Bajo la dirección de Jamal Sellami, superaron un exigente proceso clasificatorio, destacando victorias como el 7-0 ante Pakistán o el 2-1 frente a Arabia Saudí.

Su fortaleza ofensiva se apoya en Mousa Al-Tamari, Yazan Al-Naimat y Ali Olwan, que sumaron 24 goles en la clasificación, reflejando su enorme capacidad goleadora.

Calendario - Grupo J:

17 junio | Austria - Jordania

23 junio | Jordania - Argelia

26 junio | Jordania - Argentina

Uzbekistán

Ranking FIFA: 50. La debutante mejor posicionada rompe por fin su histórica barrera y accede al Mundial tras años quedándose a las puertas.

El equipo, ahora dirigido por Fabio Cannavaro, llega impulsado por una generación talentosa que ya había logrado el objetivo antes de su llegada.

Destacan nombres como Abdukodir Khusanov y Eldor Shomurodov, junto al mediocentro Aziz Ganiev, en un conjunto que basa su juego en la solidez y que promete ser difícil de batir.

Calendario - Grupo K:

18 junio | Uzbekistán - Colombia

23 junio | Portugal - Uzbekistán

28 junio | RD Congo - Uzbekistán