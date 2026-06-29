Un muerto y un herido grave en un tiroteo en una fan zone del Mundial

Al menos una persona ha muerto y una segunda ha resultado herida de gravedad a causa de un tiroteo registrado en la ciudad estadounidense de San José, en el estado de California. El lugar acoge una fan zone del Mundial.

La Policía de San José ha indicado que, entre las calles Market y Santa Clara, "una víctima ha sido declarada muerta en el lugar", mientras que "la segunda víctima ha sido trasladada a un hospital local con heridas que ponen en riesgo su vida".

"El incidente está siendo investigado como un homicidio", ha apuntado en un mensaje en redes sociales, antes de resaltar que "numerosas calles de los alrededores" han sido cerradas por las autoridades. "Por favor, eviten la zona y usen rutas alternativas", añaden.

El suceso ha tenido lugar en la plaza de San Pedro, una de las zonas que acoge una 'fan zone' con motivo del Mundial de Fútbol. Sin embargo, en el momento del incidente no se estaban retransmitiendo partidos en las pantallas gigantes del lugar, dado que el Sudáfrica-Canadá de dieciseisavos había concluido unas horas antes.

Por el momento, las autoridades no han revelado muchos más detalles sobre el incidente.

La seguridad en Estados Unidos

Estados Unidos ha desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes para el Mundial de 2026, considerado uno de los mayores operativos de protección realizados para un evento deportivo. Todas las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado trabajan de forma coordinada mediante centros de inteligencia y mando conjunto.

Además de reforzar la seguridad en los estadios, el operativo se extiende a aeropuertos, estaciones, zonas de aficionados y principales vías de acceso, con estrictos controles de identidad, vigilancia permanente y planes de respuesta rápida ante cualquier incidente.

El dispositivo incluye medidas avanzadas de ciberseguridad para proteger las comunicaciones, la venta de entradas y las infraestructuras críticas, mientras los servicios de inteligencia mantienen una vigilancia constante para prevenir posibles amenazas terroristas o actos de sabotaje.