La mofa de la selección de Bélgica a Donald Trump tras golear a Estados Unidos

La selección belga logró sellar su pase a los cuartos de final tras arrollar a la anfitriona Estados Unidos por un contundente cuatro a uno, en una eliminatoria que venía completamente condicionada por la polémica sucedida en los despachos.

A pesar de la controvertida decisión de la FIFA de levantar la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun con llamada de Trump de por medio, los europeos se encargaron de tomarse la justicia por su mano sobre el césped, desplegando su mejor fútbol en lo que va de torneo.

Aunque los americanos lograron igualar el encuentro al llegar a la media hora de juego, el combinado belga se mostró muy superior y fue ampliando su ventaja con el pasar de los minutos. En una de las últimas jugadas del choque, Romelu Lukaku sentenció la eliminatoria anotando el cuarto y definitivo gol, protagonizando además una de las escenas más virales de esta Copa del Mundo 2026.

El delantero no se reservó nada: se llevó las manos a las orejas mirando fijamente hacia el palco presidencial para burlarse del mandatario estadounidense. La mofa alcanzó su punto álgido cuando el resto de sus compañeros corrieron hacia el córner para imitar los característicos pasos de baile que Trump suele realizar en sus mítines políticos al ritmo de Y.M.C.A, el éxito de Village People.

Una euforia que continuó en el interior de los vestuarios, con el propio combinado europeo repitiendo coreografía con la icónica canción sonando. La cuenta oficial de los Belgian Red Devils remató la jugada en redes sociales con un mensaje corto pero cargado de significado: "Anula esta", en clara alusión a la presión ejercida por Trump para que Balogun pudiera jugar un encuentro en el que, finalmente, pasó sin pena ni gloria.

Tras esta goleada, Bélgica será el próximo escollo del combinado de Luis de la Fuente en el camino hacia la consecución de la segunda estrella para la selección española. Este duelo europeo correspondiente a los cuartos de final se disputará este viernes 10 de julio a las 21:00 horas.