Messi se compara con Nadal tras su hat-trick ante Argelia: "Siempre quiero dar el máximo, somos muy parecidos"

Lionel Messi colocó a Rafael Nadal en el centro de su gran noche mundialista tras el triunfo de Argentina ante Argelia, una victoria en la que el capitán firmó un triplete y dejó una reflexión muy personal sobre el extenista español.

Horas después, Nadal respondió desde sus redes con un mensaje breve, pero cargado de reconocimiento mutuo, en un nuevo capítulo de una relación de admiración que se remonta años atrás.

Messi, tras el triplete

Messi fue una vez más la gran figura de Argentina en un Mundial al marcar los tres goles del triunfo por 3-0 frente a Argelia y alcanzar un registro histórico al igualar a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales, con 16 tantos. Tras el encuentro, el rosarino explicó que mantiene la misma ambición de siempre y que, a punto de cumplir 39 años, se ve reflejado en Nadal por la forma en que ambos afrontan la alta competición.

"Jugar al fútbol es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo", dijo Messi, antes de añadir: "Estamos viendo la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho".

El paralelismo con Nadal

El capitán argentino fue más allá y definió esa afinidad como una cuestión de carácter y exigencia. "Creo que somos muy parecidos en ese sentido, siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera", afirmó, en unas declaraciones que rápidamente se hicieron virales en el entorno mundialista.

La referencia no fue casual. Messi y Nadal han protagonizado en los últimos años varios intercambios públicos de respeto y admiración, tanto en actos vinculados a premios como en mensajes a través de redes sociales.

La respuesta de Nadal

La reacción de Nadal llegó poco después a través de Instagram, donde el balear agradeció el gesto del argentino con una frase escueta: "Gracias y enhorabuena por el gran arranque del Mundial".

Ese mensaje reforzó una relación ya consolidada entre dos de los deportistas más influyentes de la última era, unidos por la longevidad, la competitividad y una imagen pública basada en el esfuerzo y la modestia.

Mensaje de Rafa Nadal a través de su perfil de Instagram | Instagram

Un vínculo de años

No es la primera vez que ambos se elogian mutuamente. En 2023, Messi ya había respondido a un mensaje de Nadal en el que el tenista le deseaba suerte en los Laureus, mientras que el extenista también ha llegado a calificar al argentino como mejor que Cristiano Ronaldo en distintas respuestas públicas y pese a su reconocido seguimiento del Real Madrid.

La escena de ahora, sin embargo, tiene un peso especial: llegó justo después de una noche histórica para Messi con Argentina y reabrió una conversación que va más allá del fútbol o el tenis.