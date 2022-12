Cuatro futbolistas de LaLiga

En Marruecos encontramos hasta cuatro futbolistas de LaLiga y dos de ellos son titulares. Los sevillistas Bono y En-Nesyri serán de la partida, mientras que Ez Abde (Osasuna) y El Yamiq (Valladolid) esperarán su oportunidad desde el banquillo.

Además, también cuenta con otros tres futbolistas con pasado en España: el guardameta Munir, ex de Melilla, Numancia y Málaga; Achraf Hakimi, ex del Real Madrid; y Sofiane Boufal, ex del Celta.