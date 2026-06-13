Marcos Llorente: "Me meto en líos porque tengo las ideas muy claras"

España debuta el próximo lunes en el Mundial con un partido ante Cabo Verde en el que los de Luis de la Fuente son los grandes favoritos y no deberían pasar muchos apuros, pero la expedición española prefiere ir con los pies en el suelo y evitar excesos de confianza.

Este viernes ha pasado por los micrófonos de Radioestadio NocheMarcos Llorente, que está llamado a ser el lateral derecho titular de la selección durante el Mundial tras su buena temporada en el Atlético de Madrid que le ha valido para estar en el once del año de la Champions.

"Me sorprendió estar, nunca he estado en nada de eso", reconoce Llorente en Onda Cero, donde valora muy positivamente la temporada a pesar de lo decepcionante que ha sido el último tramo para el club rojiblanco. "Mi temporada ha sido buena, he disfrutado mucho (…) Creo que he crecido mucho como futbolista, ha sido positiva en lo personal", explica.

Habitual en copar titulares con declaraciones sobre su estilo de vida, Llorente asegura que está intentando mantener algunas de sus peculiares rutinas durante la concentración en Chattanooga e incluso asegura que algunos compañeros están intentando acompañarle en ocasiones.

"Me meto en líos porque me da igual lo que piense la gente y tengo las ideas muy claras (…) Cuando maduras, creces y te da un poco más igual lo que piense la gente, hablas con más sinceridad y diciendo las cosas como las piensas", cuenta Llorente.

No da por hecha su titularidad

Todo apunta a que el futbolista del Atlético está llamado a ser el titular en el lateral derecho de España por delante de Pedro Porro, pero Llorente no lo tiene tan claro y prefiere seguir entrenando y no pensar en ello.

"Estoy entrenando y el día del partido se verá, no estoy pensando en si soy titular o suplente (…) Por ejemplo, empecé jugando en la Eurocopa de 2021 como titular y luego ya no jugué ninguno (…) Vosotros me veis de titular, pero luego la cosa cambia", explica en Radioestadio Noche.

Vuelve a un gran torneo

Tras haber estado en la Eurocopa de 2021 y el Mundial de 2022, Llorente se cayó la convocatoria para la pasada Eurocopa en el último momento, un hecho que dice no haberle pesado.

"Me extrañó la convocatoria, no había ido en todo el año (…) No me pegó tan de sopetón como si hubiera ido a todas las convocatorias", recuerda después de haber sido uno de los tres descartes de De la Fuente antes de viajar a Alemania.

Ahora vuelve a un gran torneo con la selección para jugar su segundo Mundial, aunque pone en valor el trabajo del día en el Atlético, ya que su presencia en la selección "depende de que lo haga bien en mi club y de que le guste al entrenador que haya en ese momento". "Yo quiero hacerlo bien en mi club y si vengo aquí pues fantástico", sentencia.

La oferta del Real Madrid por Julián Alvarez

A pesar de estar en modo Mundial, el mundo del fútbol también está pendiente del mercado de fichajes, que de momento está marcando el Real Madrid. En los últimos días, el club blanco hizo una oferta de 150 millones de euros por Julián Alvarez, compañero de Llorente en el Atlético, aunque el ex madridista reconoce no haber hablado con el argentino.

"Con Julián no he hablado ni voy a hablar, estamos jugando un Mundial", explica sobre la oferta que, reconoce, sí han comentado en la concentración de España.