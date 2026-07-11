Kun Agüero sobre Julián Álvarez: "Creo que puede seguir en el Atleti"

El Kun Agüero, exjugador del Atlético de Madrid y del Manchester City, entre otros, ha atendido al periodista de Onda Cero, Rafa Fernández, con el que ha hablado sobre su compatriota Julián Álvarez, después de que dijera que lo mejor para él era un traspaso. Si bien, el 'Kun' cree que "puede seguir en el Atleti".

"Es un club grande", le ha dicho al periodista, al tiempo que ha puntualizado que lo importante es "su cabeza" porque cuando un jugador está "bien, rinde mejor". Si bien, el exjugador colchonero considera que si Julián y el Atlético mantienen una conversación, "tiene chances para seguir".

Asimismo, el 'Kun' ha señalado que no tiene que ser una situación fácil para Julián, porque "cuando uno tiene la decisión tomada de que quieres tomar un cambio llegan las críticas, por qué te quieres ir". "Él es honesto, y cuando un jugador es honesto...", ha añadido.

Fue el pasado 22 de junio cuando el delantero rojiblanco dio la sorpresa. "Lo mejor para todos es un traspaso", afirmó rotundo Álvarez, que aseguró que ya había hablado con el club para cumplir su "sueño". El delantero ha sido objeto de conversaciones en los últimos meses y tanto el Real Madrid y el FC Barcelona habrían intentado hacerse con sus servicios.

El argentino llegó en el verano de 2024 procedente del Manchester City inglés al equipo rojiblanco, con el que tuvo una brillante primera temporada, mientras que en la segunda que concluyó a finales del pasado mes de mayo no estuvo tan acertado. Su cláusula de rescisión es de 500 millones, dinero que el club rojiblanco exige a todo aquel que quiera llevárselo. El Real Madrid confirmó haber ofrecido 150 millones, y el Barça algo menos.

Por otro lado, el Kun Agüero también habló sobre el papel de España en el Mundial, que en el momento de la entrevista iba empate a uno contra Bélgica. "Creo que España si aprieta un poco se puede llevar este partido porque tiene mejores jugadores y mejor equipo, pero nunca se sabe qué puede pasar hasta el último momento".

Finalmente, la selección se impuso por 2-1 gracias, de nuevo, a un gol de Mikel Merino cuando apenas restaban los minutos de descuento. La selección se enfrentará el martes a Francia y, en caso de ganar, podría verse las caras con Argentina en la final, aunque previamente la selección albiceleste tiene que ganar a Suiza y, después, su respectivo partido de semifinales.