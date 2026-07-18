Jordi Évole: "Esta selección representa muy bien a toda España"

Algo que tienen los Mundiales y los grandes eventos deportivos es que nadie se los quiere perder, por lo que es habitual ver a celebrities en los estadios. Uno que no se lo ha querido perder es el periodista Jordi Évole, que se encuentra desde hace unos días en Estados Unidos siguiendo junto a su hijo a la selección española.

Cuenta en Radioestadio Noche cómo viajaron a Estados Unidos durante el partido de octavos entre España y Portugal que tuvieron que seguir como pudieron durante el vuelo enchufados al wifi del avión y sin saber si al aterrizar iban a poder ver algún partido más de la selección.

"Veníamos con la idea de seguir el Mundial, pero te das cuenta de que si no juega tu selección el partido pierde muchos enteros", explica.

Évole pone en valor, además, el gran papel que juegan en la sociedad el fútbol y esta selección española que, según dice, representa "muy bien" al país.

"Una cosa que tiene esta selección es que representa muy bien a España, la diversidad, la España mestiza, la España territorial... Si repasas el equipo titular línea por línea y hay en la portería un vasco, en la defensa un francés y un catalán, en los lados un extremeño y otro catalán, un madrileño en el centro del campo... Yo creo que representa a casi toda España", explica.

No exento de polémicas

A pesar de estar de vacaciones, Évole no rehúye algunos de los temas más polémicos del Mundial y los comenta con su habitual ironía, como el encuentro de representantes políticos en el palco del MetLife en la final del próximo domingo, en el que estarán Donald Trump, Pedro Sánchez o los reyes de España y en el que no estará, por superstición, Javier Milei.

"El palco de la final va a estar muy interesante, tiene un reality", comenta entre risas.

Otro de los temas muy criticados durante el torneo han sido las pausas de hidratación y el show que se celebrará durante el descanso de la final. "Me parecen horribles, en el fútbol no estamos acostumbrados a que hagan estas cosas", sentencia.