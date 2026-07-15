El increíble récord de Fabián Ruíz con España: un talismán para la selección

La selección española ya está en la final del Mundial 2026. 16 años después, España logra acceder a la que será su segunda final en toda su historia, un hito al alcance de muy pocos jugadores. Tras vencer 0-2 a Francia en un partido muy completo, el combinado español logró el billete a Nueva York para el próximo 19 de julio.

Sin embargo, más allá de la gesta, hay un dato de un futbolista de la selección que ha llamado la atención en las últimas horas. Y es que uno de los jugadores de la plantilla parece representar la suerte del equipo, llegando a ser una especie de amuleto para el conjunto de Luis de la Fuente.

Se trata de Fabián Ruíz, que está completando un gran Mundial. El jugador cuenta con un dato que llama la atención y que augura un buen futuro para España en la final.

Fabián Ruíz y su espectacular cifra de victorias con España

El mediocentro español del PSG se ha convertido en una de las piezas más importantes del esquema de Luis de la Fuente. Tanto es así que el sevillano se ha ganado el puesto en el once dejando en el banquillo a Pedri, una de las mayores estrellas de España.

Además, a su importancia en el campo se suma su trascendencia en los resultados de la selección. Y es que Fabián Ruíz ha disputado 49 partidos como internacional, de los cuales 35 se han saldado con victoria, mientras que las otras 14 han terminado en empate.

Se trata de un récord que parece inigualable, teniendo cuenta que son 49 partidos sin conocer la derrota desde su debut en 2019. Se trata de una prueba más que invita a pensar en que la gloria el próximo domingo es posible. Fabián apunta a salir de inicio en busca de la segunda estrella, siendo el amuleto oficial de España.

Fabián es, por tanto, un seguro de victoria para España siempre que el futbolista está en el campo.

Un dato histórico a nivel mundial

La cifra no solo es histórica a nivel nacional, sino que también abarca a nivel internacional. El futbolista de Los palacios y Villafranca es el tercer jugador en toda la historia del fútbol que enlaza más de 40 partidos consecutivos sin perder con su selección nacional absoluta.

Por delante de él solo están Carlos Marchena, con 57 partidos entre 2003 y 2010, y empatado a 49 partidos con el jugador brasileño Garrincha, entre 1955 y 1966. Mientras tanto, por detrás de él se encuentra el francés Zinedine Zidane con 39 partidos, disputados entre 1997 y 2001.

Los datos que apuntan a que España puede repetir la historia de 2010

Además de la increíble estadística de Fabián, España también suma grandes registro que hacen creer a la afición. Por un lado, la victoria frente a Francia convirtió a España en la selección europea con el mayor invicto jamás registrado en la historia del fútbol de selecciones.

Son 37 partidos consecutivos sin conocer la derrota en todas las competiciones, con un balance de 28 triunfos y nueve empates, igualando los 37 encuentros de tuvo Italia entre octubre del 2018 y septiembre del 2021.

Por otro lado, la historia de este 2026 recuerda mucho a la de 2010. Y es que en aquel entonces, la selección española ganó el Mundial después de hacerse con la Eurocopa. Ahora, la historia podría repetirse, ya que España se proclamó campeona de Europa en 2022 tras vencer a Inglaterra.