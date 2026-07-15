La prensa internacional se rinde ante España tras la exhibición frente a Francia: "Impresionante"

La Selección Española firmó este martes su mejor actuación en lo que va de Copa del Mundo 2026 en el momento más decisivo: derrotando con un sólido 2-0 a Francia en la ronda de semifinales. De esta manera, los de Luis de la Fuente consiguen devolver a La Roja a una final mundialista 16 años después de la gesta de Sudáfrica.

Este triunfo no solo ha copado las portadas de los diarios españoles, sino que ha trascendido con fuerza fuera de nuestras fronteras. En el país galo han alabado sin paliativos el juego desplegado por la Selección: cabeceras como Le Monde han retratado el "fin del sueño azul" de un combinado francés que fue "dominado y eliminado" por España.

Por su parte, el prestigioso diario deportivo francés L'Équipe ha calificado el encuentro de "accidente en Dallas", haciendo hincapié en que el conjunto bleu estuvo "asfixiado en todos los aspectos del juego por una impresionante España".

La espectacular imagen ofrecida por el cuadro español también ha tenido un enorme eco en el resto del continente. En Inglaterra, potencial rival de España en la gran final, Sky Sports destaca que "España demuestra que el trabajo en equipo aún puede imponerse en un Mundial de superestrellas tras la eliminación de Kylian Mbappé y Francia".

Asimismo, la cadena pública BBC define al combinado español como un "equipo especial" que supo imponerse a "unas individualidades brillantes", en clara alusión al arsenal ofensivo de Deschamps compuesto por el propio Mbappé, Dembélé, Olise y Doué.

En Italia, la Gazzetta dello Sport abre su edición con la célebre frase en francés "Rien ne va plus" ("No va más") para ensalzar la consagración de España en el torneo, a la que consideran el equipo que mejor fútbol está desplegando.

En esta misma línea, la web de la Rai señala que España "básicamente neutralizó el juego francés", mientras que el Corriere dello Sport sostiene que Deschamps elaboró un planteamiento demasiado prudente ante una selección española capaz de imponer su ritmo de principio a fin.

Por último, en Alemania resumen el papel de los de Deschamps como "el día de la total inofensividad". El semanario Spiegel se rinde ante los de Luis de la Fuente afirmando que, "a veces, las derrotas no se explican solo por el fracaso del equipo perdedor, sino que se comprenden mejor a través de las cualidades sobresalientes del rival, y así fue esta vez".