Francia - Senegal, en directo: el Mundial 2026, en vivo

Pape Thiaw se estrena en el Mundial 2026 con el recuerdo de la gesta de 2002

El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, se estrena como seleccionador en el Mundial 2026. Durante su etapa como futbolista solo jugó un partido, pero uno de los más importantes de la historia del país.

Thiaw fue quien le dio la asistencia a Henri Camara en el partido de octavos del Mundial de 2002 contra Francia, gol que sirvió a los Leones de Teranga para pasar por primera vez en su historia a cuartos de final de un Mundial.