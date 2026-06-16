Francia - Senegal, en directo: el Mundial 2026, en vivo
Francia debuta en el Mundial frente a Senegal para inaugurar el Grupo I. El conjunto de Didier Deschamps arranca su condición de favorito con un Kylian Mbappé que inicia el campeonato a tan solo cuatro tantos de batir el récord histórico de goles en las citas mundialistas.
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Pape Thiaw se estrena en el Mundial 2026 con el recuerdo de la gesta de 2002
El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, se estrena como seleccionador en el Mundial 2026. Durante su etapa como futbolista solo jugó un partido, pero uno de los más importantes de la historia del país.
Thiaw fue quien le dio la asistencia a Henri Camara en el partido de octavos del Mundial de 2002 contra Francia, gol que sirvió a los Leones de Teranga para pasar por primera vez en su historia a cuartos de final de un Mundial.
Hasta diez jugadores de Senegal han nacido en Francia
De los 26 convocados de Senegal, diez han nacido en Francia, entre ellos, el portero Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté o Pape Gueye.
Algunos de ellos, incluso, han jugado en las categorías inferiores de la selección gala, como Koulibaly, que jugó el mundial sub-20.
Así ha sido la llegada de los jugadores de Senegal al estadio
Los Leones de Teranga ya están en las instalaciones del Nueva York Nueva Jersey listos para medirse a Francia.
La Selección de Francia ya está en el estadio
Didier Deschamps, Kylian Mbappé y todo el escuadrón ya han llegado al Nueva York Nueva Jersey, donde está todo listo para acoger la esperada cita mundialista.
Confirmado también el XI de Senegal
Estos son los once jugadores por los que apuesta Pape Thiaw contra Francia.
- Mendy, Koulibaly, Niakhaté, Diatta, Diuof, Gana Gueye, Pape Gueye, Camara, Mané, Jackson e Ismaila Sarr
Este es el grupo I, con Francia y Noruega como principales peligros
La selección francesa llega al Mundial de 2026 con hambre de revancha y con una cuenta pendiente. La doble campeona del mundo es clara favorita para llevarse el título en esta edición, no solo por la gran plantilla que tiene, sino por los precedentes que existen en su historia reciente.
Todo listo en el vestuario de Francia
El vestuario de Francia en el Nueva York Nueva Jersey ya está preparado para el partido.
XI confirmado de Francia: Deschamps sale con todo
Nuestro compañero Alberto Pereiro ha confirmado en directo la alineación de Francia:
- Maignan, Upamecano, Saliba, Théo Hernández, Koundé, Tchouameni, Rabiot, Dembélé, Olisse, Doué y Mbappé
Senegal llega al Mundial 2026 con la polémica de lo que pasó en la última Copa África
Marruecos y Senegal se enfrentaron en la final de la Copa África, torneo que se llevó Senegal en la prórroga. Sin embargo, un penalti en el descuento a favor de Marrruecos desató la polémica. Senegal protestó por esa decisión e, incluso, abandonó el campo durante varios minutos.
La CAF revisó el caso meses después y resolvió que Senegal había incurrido en incomparecencia al abandonar el terreno de juego y sancionó el partido como pérdida por 3-0, lo que convirtió a Marruecos en campeón en los despachos.
Senegal disputa su cuarto mundial, el tercero consecutivo
Senegal disputa su cuarto Mundial, el tercero de manera consecutiva -récord de un combinado africano- y llega con siete triunfos y tres empates. Sin embargo, su rendimiento en las fases finales, excepto en ese 2002 en el que se colaron entre las ocho mejores selecciones, ha estado lejos de las expectativas, sin superar los octavos en 2018 ni en 2022.
El objetivo de los 'Leones de Teranga' será repetir la gesta de hace 24 años, con un equipo que tiene como estrella al veterano Sadio Mané, además del ex del Villarreal CF Nicolas Jackson y otros como Kalidou Koulibaly, Ismaila Sarr o Pape Gueye.
Si bien, está encuadrada en un grupo difícil, con la Noruega de Erling Haaland como la otra selección que aspira a pasar como primera.
Francia - Senegal, la historia se repite
Francia debutará este martes en el Mundial 2026 frente a Senegal en un duelo del grupo I marcado por el recuerdo de una de las mayores sorpresas de la historia reciente de los Mundiales:en el Mundial de 2002 Senegal venció a Francia, que por aquel entonces defendía el título de campeona del mundo.
24 años después de aquella noche histórica en Seúl, franceses y senegaleses vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo, esta vez en el estadio Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford).
El esperado estreno de Kylian Mbappé
A las 21:00 horas se va a producir uno de los estrenos más esperados de este Mundial 2026: el de la Francia de Kylian Mbappé. La subcampeona de Qatar 2022 tiene por delante el reto de alcanzar por tercera vez consecutiva una final de una Copa del Mundo. Para ello cuenta con su mayor estrella y el Balón de Oro del pasado mundial, el delantero del Real Madrid.