El FBI investiga a la Asociación de Fútbol Argentino por sus operaciones financieras en Estados Unidos

Argentina vuelve a estar en el punto de mira. Un día después de clasificar a los cuartos de final tras vencer 3-2 a Egipto, el FBI y varios fiscales generales han iniciado una investigación entorno a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para conocer el origen de unas supuestas operaciones financieras llevadas a cabo por Chiqui Tapia, presidente de la AFA, en Estados Unidos.

Tal y como ha adelantado el diario La Nación, los investigadores del Departamento de Justicia tratarán de averiguar si la entidad canalizó cientos de millones de dólares a través de su sistema financiero y si se cometieron delitos como lavado de activos o fraude bajo jurisdicción norteamericana.

El inicio de las pesquisas llega en pleno Mundial, mientras Argentina trata de revalidar su título como vigente campeona. La albiceleste logró el pase agónico a cuartos de final, donde se enfrentará a Suiza por un hueco en la semis.

Los inicios de la investigación

La investigación comenzó en 2025 con TourProudEnter LLC en el foco, la empresa de teatro de Javier Faroni que gestionó durante los últimos años el cobro de los contratos internacionales firmados por la Federación Argentina con Adidas y Warner. Dicha empresa fue el vehículo para cobrar los contratos de las multinacionales, lo que suponía que la compañía de Faroni recibía el 30% de los ingresos internacionales de la AFA, además de una comisión del 10% sobre los gastos de logística.

Todo comenzó gracias a Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Argentina, que envió una alerta a las autoridades estadounidenses sobre movimientos financieros sospechosos llevados a cabo por la AFA. No obstante, el FBI desestimó cualquier ilegalidad al considerar que no existían pruebas suficientes para abrir una investigación de carácter penal.

Ahora, el FBI sí parece sospechar con posibles ilegalidades, lo que ha motivado el inicio de las pesquisas. Una de las reuniones clave ha sido con el empresario Guillermo Tofoni, quien declaró durante tres horas por videoconferencia. En el encuentro participaron fiscales y agentes del FBI de Washington DC y Miami, que investigan la gestión de Tapia y Pablo Toviggino al frente de la AFA.

Entre los posibles testigos, los investigadores del Departamento de Justicia también estudian citar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA. Según la documentación analizada por 'La Nación', la empresa de Faroni y su esposa, Erica Gillette, movió cientos de millones de dólares a través de cuentas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

Las consecuencias de un posible delito

Las autoridades estadounidenses no han formulado acusaciones públicas en relación con estas diligencias, que siguen en fase de investigación. En caso de confirmarse los delitos investigados, el presidente de la federación argentina tendría las horas contadas en su cargo.