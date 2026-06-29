Edu García continúa su diario mundialista: "Seguimos en carrera, un poquito magullados tras las caricias uruguayas"

16 selecciones ya vuelan hacia sus casas y jugadores de todo pelaje inician su verano-recompensa para regustillo de la hostelería ibicenca. Cambian de equipos, de amores y de peinados, pero no de destino fetiche.

Nosotros seguimos en carrera, concentrados, conjurados y un poquito magullados tras las caricias uruguayas: tuvieron mal perder. Muy humano eso de "si yo no puedo… tú tampoco". ¡España sin extremos!, qué curioso. Dolieron sus arreones y escamó la antipatía de su entrenador. Gruñón enfurruñado en contraste con su homólogo argentino. Scaloni le dijo al mitazo Macaya Márquez "no juega Messi, se lo digo a usted por el respeto que me merece".

Este relator esta cubriendo su Mundial número 18, diario, Radio Belgrano lo envió con 23 primaveras a la Copa de Suecia en 1958 en la que asistió al nacimiento de un tal Pelé con 17 años. Para llegar, hizo escalas en Dakar, Italia y Dinamarca antes de posarse en Malmoe con un Douglas DC-7 que tiraba de combustible más que De la Fuente de la mancuerna.

Honor para el colega y los clasificados, sobre todo a los 9 africanos. Nosotros lo hicimos en México con las relaciones aliviadas entre Sheinbaum y el Rey Felipe al que se le cae la capacidad para sofocar incendios diplomáticos, eso sí, majestad, no me presione a los chicos!! Eso de "si me veis de nuevo es que estaréis en la final" me sonó a marcial orden.

Leía ayer a mi compi Abraham Romero en El Mundo que la FIFA prevé unos ingresos de alrededor de 9.500 millones por este evento, de los que 2.600 vendrían vía localidades (el doble de lo cosechado en la Copa del 22). Con razón el presi Infantino va de sede en sede, de estadio en estadio, todo a bordo de un jet Gulfstream G65 propiedad de Qatar Airways. ¿Aerolínea al rescate? Ay si lo hubiera pillado Macaya…