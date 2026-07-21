El dinero que se llevan los jugadores de la selección española por ganar el Mundial 2026

Tras la consecución de la Copa del Mundo de este 2026, la selección española de fútbol se va a embolsar un dineral por vencer a Argentina en la final. Sin embargo, no solo se verá beneficiada la federación, sino que los futbolistas también recibirán un dineral por proclamarse campeones.

Y es que la FIFA entregará un total de 50 millones de dólares, es decir, 44 millones de euros a España por levantar la copa, una cifra que supera lo que se repartió en el Mundial de Catar 2022. No obstante, de ese dinero, un gran porcentaje irá destinado a los futbolistas, que cerraron un acuerdo con Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, antes de que el torneo diera comienzo.

El dineral que se llevan los jugadores españoles

Previo al Mundial, los capitanes de la selección española, con Rodri al frente, negociaron junto al presidente de la federación el porcentaje a repartir del premio por ganar la Copa del Mundo. Dicha negociación dejó reflejado que los futbolistas se quedarían con un 45% de los 44 millones recibidos por el máximo organismo del fútbol.

Esto implica que los jugadores se llevarán un total de 755.000 euros brutos por futbolista, sumando un total de casi 20 millones entre todos. Después de aplicar los impuestos correspondientes, cada jugador recibirá alrededor de 415.000 euros netos, aunque la cifra final depende de la situación fiscal de cada futbolista.

Algo distinto hubiera sido si España hubiera quedado subcampeona, ya que el premio para cada futbolista hubiera descendido hasta los 440.000 euros brutos, lo que supondría que cada jugador embolsaría alrededor de 200.000 euros netos.

En este caso, la cantidad repartida es la misma para todos los jugadores convocados, sin tener en cuenta los minutos disputados o su participación en los diferentes partidos del campeonato.

El premio total de España en el torneo

Más allá del premio final, la Absoluta ha logrado embolsar más dinero por las diversas clasificaciones durante el torneo. En primer lugar, todas las selecciones ganaron 2,5 millones de dólares solo por participar en el Mundial.

A partir de ahí, España ha ido recibiendo más dinero conforme ha ido avanzando de fases. Pasando a dieciseisavos, la selección ganó 10,5 millones de euros después de haber quedado primera de grupo, para luego ganar otros 14 millones por vencer a Austria.

Ya en octavos, la victoria ante Portugal sumó 17,5 millones de euros y, en total, España ganó en el Mundial 2026 hasta 88 millones de dólares. Todo ello sin incluir las primas que se llevan los jugadores por ser campeones por parte de la RFEF.