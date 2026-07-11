Dentro del nuevo templo de Messi: así es el ambicioso proyecto de Beckham y los hermanos Mas con el Inter Miami

Hace apenas seis años, el Inter Miami ni siquiera tenía un estadio propio. Hoy presume de una de las instalaciones más modernas de Estados Unidos y de un proyecto que aspira a convertir al club en una referencia del fútbol mundial. Onda Cero ha recorrido por dentro el nuevo hogar de Leo Messi, un estadio que representa mucho más que un cambio de escenario: es la materialización del sueño que David Beckham comenzó a imaginar hace más de una década y que hoy, junto a los hermanos Jorge y José Mas, se ha convertido en una de las franquicias deportivas más ambiciosas de Estados Unidos.

Fundado en 2018, el Inter Miami compite en la Conferencia Este de la Major League Soccer y, en muy pocos años, ha pasado de ser un club de nueva creación a convertirse en uno de los grandes referentes del fútbol norteamericano.

Con capacidad para 26.700 espectadores, el Nu Stadium, inaugurado el 4 de abril de 2026 y situado muy cerca del aeropuerto internacional de Miami, simboliza la nueva dimensión del club. Un recinto moderno que sustituye al Chase Stadium como hogar del primer equipo y refleja la ambición de un proyecto que no deja de crecer.

Del Chase Stadium al Nu Stadium

En 2020, el Inter Miami comenzó a disputar sus partidos en el Chase Stadium, construido sobre los terrenos del histórico Lockhart Stadium de Fort Lauderdale. Aquel recinto permitió poner en marcha el proyecto deportivo mientras se levantaba la gran apuesta definitiva: el Nu Stadium.

Lejos de quedar en desuso, el Chase Stadium seguirá desempeñando un papel fundamental dentro de la estructura del club. Allí continuará jugando el segundo equipo y también entrenándose el primer equipo. Junto al estadio se encuentra el Florida Blue Training Center, con siete campos de entrenamiento de primer nivel donde trabaja habitualmente Leo Messi junto al resto de la plantilla.

Durante el Mundial, esas instalaciones también se han convertido en una referencia para varias selecciones nacionales. Inglaterra, Noruega, Colombia o Argentina, entre otras, han utilizado esos campos como base de operaciones durante su estancia en Estados Unidos.

No es casualidad que Messi y varios de sus compañeros hayan fijado también su residencia en esa zona del sur de Florida.

El rincón de Messi en el vestuario

La visita comienza donde muy pocas cámaras pueden entrar: el vestuario local.

En una de sus esquinas se encuentra el espacio reservado para Leo Messi. Su asiento está escoltado por los de sus dos grandes amigos dentro del equipo: Rodrigo De Paul, a un lado, y Luis Suárez, al otro. Una disposición que refleja la estrecha relación que mantiene con dos de sus principales apoyos dentro del vestuario y el peso que sigue teniendo el capitán argentino en el proyecto del Inter Miami.

En la plantilla también destaca la presencia del español Sergio Reguilón, uno de los futbolistas que afrontan esta nueva etapa del club.

Una experiencia muy americana

El estadio ha sido diseñado siguiendo el modelo de las grandes franquicias deportivas estadounidenses.

Toda la tribuna oeste concentra las zonas más exclusivas: palcos VIP para patrocinadores, espacios reservados para David Beckham y los hermanos Mas y una amplia zona destinada a los medios de comunicación, con cabinas de radio y televisión, salas de prensa y espacios de trabajo para periodistas.

A pie de césped aparecen otras suites premium situadas junto a los banquillos, donde no falta absolutamente nada y que permiten vivir el partido prácticamente desde el terreno de juego.

El recorrido concluye en la tienda oficial del club, donde hay un protagonista absoluto. Camisetas, balones, fotografías y todo tipo de productos giran en torno a la figura de Leo Messi, convertido en el gran reclamo del Inter Miami dentro y fuera del terreno de juego.

El fondo donde manda la afición y también la música

Uno de los fondos está reservado para la grada de animación, el auténtico corazón del estadio durante los partidos del Inter Miami.

Pero ese mismo espacio también esconde otra de las grandes apuestas del club. Una enorme grada retráctil permite transformar el recinto en un gran escenario para conciertos y espectáculos.

Hace apenas unos días acogió el primer gran concierto celebrado en el estadio con la actuación del cantante mexicano Carín León, que reunió a cerca de 20.000 espectadores.

La ubicación del estadio, alejada de zonas residenciales, permite organizar este tipo de eventos sin los condicionantes acústicos que sí han obligado a limitar la celebración de conciertos en otros grandes recintos, como el Santiago Bernabéu. Una ventaja que el Inter Miami quiere aprovechar para convertir el estadio en un espacio con actividad durante todo el año y no únicamente los días de partido.

Un nuevo ciclo deportivo

Sobre el césped también comienza una nueva etapa.

Tras la salida de Javier Mascherano, el club afronta una profunda renovación deportiva. De momento, quien ha tomado las riendas durante esta pretemporada es Ángel Guillermo Hoyos, otro argentino de la máxima confianza de Leo Messi y un hombre que ya formaba parte de la estructura deportiva del Inter Miami.

Junto al cambio en el banquillo, el equipo también afronta la despedida de algunos de los futbolistas que han acompañado al argentino desde su llegada, como Sergio Busquets y Jordi Alba.

La MLS mira al Viejo Continente

La transformación no afecta únicamente al Inter Miami.

La MLS también prepara un cambio histórico. A partir de agosto de 2027, la competición adaptará su calendario al de las grandes ligas del Viejo Continente, sincronizando las ventanas de fichajes con las europeas y facilitando así la llegada y salida de futbolistas entre ambos mercados.

Antes de ese cambio definitivo, esta temporada será de transición. Finalizará en diciembre y dará paso a una Spring Season, más corta, aunque con la misma consideración oficial dentro de la competición.

Un proyecto que ya ha empezado a ganar

El crecimiento del Inter Miami ya no se mide únicamente por sus infraestructuras. También por los resultados obtenidos desde su creación.

En apenas unos años, el club ha conseguido hacerse un hueco entre los equipos más competitivos de la MLS y ya ha incorporado a sus vitrinas los primeros grandes éxitos de su corta historia, confirmando que el crecimiento institucional ha ido acompañado por el deportivo.

Como resume Jorge Mas, uno de los propietarios del club: "Esto comenzó con un sueño: crear un club de fútbol que fuera el reflejo de nuestra comunidad".

20.000 abonados y un estadio pensado para crecer

El nuevo estadio también quiere acercarse al aficionado.

Cuenta con conexión mediante transporte público y ya ha despertado un enorme interés entre los seguidores del Inter Miami. Aproximadamente 20.000 de los 26.700 asientos ya corresponden a abonados, una muestra del crecimiento que ha experimentado el club desde la llegada de Leo Messi.

Los abonos más económicos parten de alrededor de 700 dólares por temporada, aunque el precio aumenta en función de la ubicación de las localidades.

Mucho más que el equipo de Messi

Seis años después de inaugurar su primer estadio en Fort Lauderdale, el Inter Miami ha dejado de ser únicamente el club que consiguió convencer a Leo Messi para cruzar el Atlántico.

Con un nuevo estadio concebido para albergar fútbol, conciertos y grandes eventos durante todo el año; un centro de entrenamiento de referencia donde también han trabajado varias selecciones durante el Mundial; una afición cada vez más consolidada y una MLS que se prepara para alinearse con el calendario de las grandes ligas del Viejo Continente, el proyecto impulsado por David Beckham y los hermanos Mas entra en una nueva dimensión.

Quizá eso sea lo que mejor define hoy al Inter Miami. Ya no es solo el equipo de Leo Messi. Es el proyecto con el que David Beckham y los hermanos Mas quieren dejar una huella permanente en el fútbol estadounidense. Un sueño que ya no se imagina: se puede recorrer por dentro.