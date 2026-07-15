¿Cuándo se juega el tercer y cuarto puesto entre Francia e Inglaterra? Fecha y horario

Francia e Inglaterra ya conocen cuál será su último partido en el Mundial 2026. Tras caer en las semifinales frente a España y Argentina, respectivamente, ambas selecciones lucharán por finalizar el torneo en la tercera posición.

¿Cuándo se juega el tercer y cuarto puesto?

El partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se disputará el sábado 18 de julio a las 23:00 horas (hora peninsular española).

El encuentro tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario elegido por la FIFA para decidir qué selección se subirá al tercer escalón del podio antes de la gran final del campeonato.

Francia e Inglaterra buscan cerrar el Mundial con una victoria

Francia llega a este encuentro después de caer por 2-0 frente a España en la primera semifinal, mientras que Inglaterra quedó eliminada tras perder por 1-2 ante Argentina en la segunda.

Ambas selecciones partían entre las grandes favoritas al título, pero tendrán que conformarse con pelear por la medalla de bronce en un duelo entre dos de las potencias del fútbol europeo.

La final, un día después

El partido por el tercer puesto servirá de antesala a la gran final del Mundial 2026, que enfrentará a España y Argentina el domingo 19 de julio a las 21:00 horas en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), donde se decidirá el nuevo campeón del mundo.