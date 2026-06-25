Los cruces de dieciseisavos del Mundial ya confirmados: así está el cuadro

El Mundial 2026 ya ha dejado definidos los primeros cruces de los dieciseisavos de final. A falta de que concluyan los últimos grupos de la fase inicial, once selecciones ya tienen asegurado su billete para las eliminatorias y varias de ellas conocen incluso el día y la hora de su próximo compromiso.
Sudáfrica, Canadá, Brasil, Alemania, Marruecos, México, Estados Unidos, Suiza y Argentina ya aparecen situadas en el cuadro, aunque la mayoría todavía espera rival. Mientras tanto, Francia, Noruega, Bosnia y Colombia también han certificado su clasificación, pero deberán esperar a la resolución de sus respectivos grupos para conocer su posición definitiva y, por tanto, su camino hacia la final.
Así queda el cuadro de dieciseisavos
- Domingo 28 de junio (21:00)
Sudáfrica - Canadá
- Lunes 29 de junio (19:00)
Brasil - Por definir
- Lunes 29 de junio (22:30)
Alemania - Por definir
- Martes 30 de junio (03:00)
Marruecos - Por definir
- Martes 30 de junio (19:00)
Por definir - Por definir
- Martes 30 de junio (23:00)
Por definir - Por definir
- Miércoles 1 de julio (03:00)
México - Por definir
- Miércoles 1 de julio (18:00)
Por definir - Por definir
- Miércoles 1 de julio (22:00)
Por definir - Por definir
- Jueves 2 de julio (02:00)
Estados Unidos - Por definir
- Jueves 2 de julio (21:00)
Por definir - Por definir
- Viernes 3 de julio (01:00)
Por definir - Por definir
- Viernes 3 de julio (05:00)
Suiza - Por definir
- Viernes 3 de julio (20:00)
Por definir - Por definir
- Sábado 4 de julio (00:00)
Argentina - Por definir
- Sábado 4 de julio (03:30)
Por definir - Por definir
Equipos clasificados para los dieciseisavos de final
Hasta el momento, estas son las selecciones que ya han sellado matemáticamente su clasificación para las eliminatorias del Mundial 2026:
- Sudáfrica
- Canadá
- Bosnia
- Brasil
- Marruecos
- Estados Unidos
- Alemania
- Suiza
- México
- Francia
- Noruega
- Argentina
- Colombia
Todavía quedan muchas plazas en juego
La última jornada de la fase de grupos terminará de completar el cuadro de los dieciseisavos de final. Selecciones como España, Portugal, Inglaterra, Países Bajos, Japón, Bélgica o Croacia todavía buscan asegurar su presencia en las eliminatorias o mejorar su posición para evitar cruces más complicados.
El nuevo formato del Mundial, con 48 selecciones, permite el acceso a los dieciseisavos de los dos primeros clasificados de cada uno de los doce grupos y de las ocho mejores terceras. Por ello, todavía quedan numerosas combinaciones abiertas antes de que quede definido el camino hacia la final.