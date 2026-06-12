¿Cómo funciona el precio dinámico de las entradas del Mundial?

Arranca el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y la polémica sobre el precio de las entradas sigue generando debate. Desde hace varios meses, la FIFA ha establecido unos precios totalmente desorbitados fuera del alcance de muchos aficionados, algo que ha provocado las quejas en todo el mundo.

Y es que ver un partido de cualquier selección se ha convertido en un autentico reto ya que el precio de las entradas supera, en la gran mayoría de los casos, los 200 euros. Sin embargo, conforme pasan las rondas, los precios comienzan a dispararse hasta llegar a casi los dos millones de euros.

Todo debido al nuevo sistema adoptado por la competición llamado "precios dinámicos", que ha provocado que todavía haya entradas disponibles para 87 de los 104 partidos de la competición.

¿Cómo funciona el precio dinámico de las entradas?

Los precios de las entradas han estado en el centro del debate desde hace meses. No obstante, pocos conocen cuál es el funcionamiento exacto y cómo se determina el precio. Tal y como su nombre indica, los precios de cada partido varían teniendo en cuenta una serie de factores, entre ellos la demanda que existe.

En la práctica, los precios de las entradas pueden aumentar si existe una alta demanda, y al mismo tiempo descender si se producen picos de poco interés. Se trata de un modelo que ya ha sido empleado en otras competiciones, como la Super Bowl, y tiene el objetivo de sacar el máximo provecho de los asientos.

Pero no solo ocurre en eventos deportivos. Los billetes de avión, los hoteles o los Uber también trabajan con este sistema. Por ello, la Copa del Mundo ha decidido asumir el control directo de la venta de entradas, en lugar de delegar esta tarea a los organizadores locales, y salir beneficiado.

La FIFA establece una página de reventa

Además de adoptar esta sistema de precios, la FIFA también ha incluido para este Mundial de 2026 una plataforma oficial de reventa, de la que obtiene una comisión del 15% tanto del comprador como del vendedor. No obstante, gracias a esta web las entradas para algunos partidos están disponibles a precios muy inferiores a su valor original, tanto en la página web de reventa de la FIFA como en mercados secundarios.

Esto implica que aquellos interesados en comprar entradas más baratas pueden acceder a estas webs y adquirir asientos a precios más bajos. Eso sí, comprobando que se trata de portales fiables o, en su caso, de la página oficial.