Celeste amarilla, senadora paraguaya, vuelve a insultar a Mbappé para defender a su selección

El partido entre Francia y Paraguay ha dado mucho de qué hablar. Tras la eliminación del combinado sudamericano, el centro de atención ha estado sobre Mbappé y la senadora paraguaya, Celeste Amarilla. Después de un partido más que tenso, el delantero francés decidió ignorar el tendido de mano del guardameta de la selección paraguaya en un gesto que ha sido muy comentado.

Sin embargo, las miradas se centraron en la senadora, que publicó en sus redes un cometario cargando contra el francés. Pues bien, más allá de no pedir disculpas por ello, Celeste Amarilla ha vuelto a insultar a la estrella de la selección francesa. Durante un pleno este miércoles, la senadora ha vuelto a cargar contra el jugador.

"Cuando Orlando Gill, un niño que seguramente por primera vez pisaba un Mundial, por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés, eso no hubiera hecho un francés nunca", dijo Amarilla.

La senadora se niega a pedir disculpas

Tras dirigirse en varias ocasiones a Kylian Mbappé, la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico ha confirmado que no se retractará de los insultos. "Me niego a reducir toda esa enorme Francia y ese enorme legado cultural, artístico y democrático a Mbappé".

Y es que en un primer momento, la senadora paraguaya mencionó a Mbappé como "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo", algo que acabó con la respuesta del delantero: "Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo".

El Real Madrid y el presidente de Paraguay salen en defensa de Mbappé

El Real Madrid, ante los graves insultos sobre su jugador, salió en defensa de Mbappé reflejando "su más rotundo rechazo a las lamentables manifestaciones racistas y xenófobas vertidas por la senadora paraguaya". Desde el club han condenado las declaraciones y han mostrado su pleno apoyo al futbolista.

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, también ha querido pronunciarse sobre las palabras de la senadora. En declaraciones recogidas por EFE, el líder paraguayo ha mostrado su postura en contra de todo tipo de discriminación. "Reivindico el rol del paraguayo, de Paraguay, de ser un celoso custodio de la defensa de los derechos humanos y la libre expresión, y siempre en contra de todo tipo de discriminación".