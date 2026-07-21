La bonita felicitación de Iñaki Williams a su hermano Nico tras ganar el Mundial: "Millones de inmigrantes se sienten orgullosos"

La selección española es campeona del mundo por segunda vez en su historia. Si hay algo que destaca de este grupo de 26 jugadores es su compromiso, entrega y sacrificio. Unos valores que encarna a la perfección Nico Williams, el extremo del Athletic. Su hermano, Iñaki, juega con Ghana, y le ha enviado un emotivo mensaje: "Has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos".

En una publicación en redes sociales, el mayor de los Williams ha compartido una imagen de Nico besando la copa del mundo: "Hermano, has ganado el Mundial, has hecho historia". Nico tuvo un doble protagonismo en la final: salió como suplente y marcó gol, aunque el colegiado lo anuló. Pero en el tanto de Ferran, Nico le dio la asistencia de cabeza.

Si bien, para Iñaki hay algo más importante que el trofeo: "Gracias por esto. Has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir lo que tú has vivido y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia, que no es solo la nuestra, sino la de todas las personas que dejan todo atrás por un futuro mejor".

Iñaki ha puesto a Nico como ejemplo de que "con trabajo y esfuerzo todo es posible", algo que ha demostrado tras tocar "el cielo con los dedos". La victoria de España ha servido para poner el nombre de Nico sobre el mapa y "nuestro apellido en el infinito, por los siglos de los siglos".

La historia de los padres de los Williams

Los padres de Nico e Iñaki son originarios de Ghana. Para buscar un futuro mejor, cruzaron el desierto del Sáhara a pie y descalzos y llegaron a España en 1994. La mujer estaba ya embarazada de Iñaki. Su intención era llegar a Reino Unido, por cuestiones del idioma, pero un amigo les recomendó nuestro país.

Les dijeron que iba a ser más barato para ellos el viaje a España, pero les engañaron. En mitad de la travesía, les abandonaron sin comida ni bebida. Ya cuando llegaron a Melilla y saltaron la valla, fueron detenidos por no tener papeles. Además, pesaba sobre ellos una orden de deportación. Si bien, un abogado de Cáritas les ofreció su ayuda.

"Lo único que puedes intentar es decirles que eres de un país en guerra" y así lo hicieron. Dijeron que venían de Liberia y desde Cáritas les pusieron en contacto con un hombre en Bilbao. Por eso Iñaki ya nació allí y su nombre se debe al sacerdote Iñaki Mardones, su padrino y el hombre que ayudó a la familia a asentarse.

Iñaki siempre se ha hecho cargo de su hermano. Las circunstancias económicas nunca fueron fáciles en su familia. Primero se mudaron a Sesma, una localidad de Navarra, donde su padre trabajó como granjero. Después se fueron a Pamplona, donde Nico nació en 2002. Allí vivieron hasta que Iñaki fichó por el Athletic en 2012, aunque su padre se había marchado a Londres en 2006 para buscar trabajo.