Así queda el Grupo D del Mundial 2026: Turquía y Paraguay vuelven a un Mundial más de una década después

Que la FIFA le diera la sede a Estados Unidos, Canadá y México tiene muchas lecturas. Una de ellas, la más futbolística, es que 2026 puede ser el momento en que el fútbol americano escale a una importancia nunca antes vista. La selección lleva varios años creciendo hasta llegar al punto en el que se encuentra en estos momentos.

Una generación de futbolistas que juegan en los mejores clubes europeos y un técnico de primer nivel con experiencia en los grandes torneos del fútbol mundial. Pochettino, exentrenador del PSG y del Tottenham, representa la esperanza de un país que quiere ser importante en los mundiales.

No obstante, la ambición de la selección estadounidense pasa por mejorar su marca en los mundiales, esa que logró en 1930 tras alcanzar las semifinales, y pasar a la historia del fútbol americano. De la mano de futbolistas como Pulisic, McKennie y Reyna, Estados Unidos tendrá la misión de superar la presión de ser anfitriona y alcanzar un resultado óptimo en el Mundial.

Turquía regresa a un mundial 24 años después

Turquía regresa a la Copa del Mundo después de 24 años y, aunque parece muy difícil igualar la hazaña de su última participación, donde alcanzaron el tercer puesto, "Los Sultanes" se presentan como un equipo muy combativo. Hakan Çalhanoğlu, capitán del Inter, y Arda Güler, mediocentro del Real Madrid, son las grandes estrellas de una selección que puede complicar a cualquiera. A ellos se suma el talento de Kenan Yıldız, el jugador más desequilibrante en los dos partidos de la repesca.

Y es que Turquía logró la clasificación al Mundial después de vencer a Kosovo a domicilio (0-1). Una gesta que se suma a la clasificación a cuartos de final de la Eurocopa 2024 y al ascenso a la Liga A de la Nations League.

Paraguay vuelve a vibrar con un Mundial

Al igual que Turquía, la selección de Paraguayregresa a una Copa del Mundo. En su caso, son 16 años después de la última vez que el combinado estuvo presente en el torneo. La última vez, en Sudáfrica 2010, llegó a cuartos de final con Oscar Cardozo, Roque Santa Cruz y Edgar Barreto en el equipo, logrando igualar su mejor marca en un Mundial desde 1954.

De 1998 a 2010, Paraguay superó la fase de grupos en tres de los cuatro torneos disputados. Ahora, la Albirroja buscará ir un poco más allá después de una de las clasificaciones más sólidas de su historia reciente. Venció como local a Brasil y a Argentina, dos victorias que para Paraguay no son solo resultados, sino una declaración de intenciones.

Gracias a un once competitivo y un sistema muy trabajado, Paraguay llega al Mundial de 2026 con todo lo necesario para soñar con un gran resultado. Y es que la selección dirigida por Gustavo Alfaro es un equipo difícil de batir, intenso y con gran solidaridad defensiva, lo que le sitúa como más que posible candidato para pasar a dieciseisavos.

Australia ya se acostumbra a los grandes torneos

Australiacompleta el Grupo D. Se trata de la selección más regular del grupo en términos históricos, pero que no acaba de culminar con un gran resultado. No falta a ninguna Copa del Mundo desde Alemania 2006, y sus logros más altos fueron precisamente en ese torneo y en Qatar 2022, cuando alcanzó los octavos de final.

Fechas y horarios

Jornada 1

Estados Unidos - Paraguay (13 de junio, 03:00 horas)

Australia - Turquía (14 de junio, 06:00 horas)

Jornada 2

Estados Unidos - Australia (19 de junio, 21:00 horas)

Turquía - Paraguay (20 de junio, 05:00 horas)

Jornada 3

Paraguay - Australia (26 de junio, 04:00 horas)

Turquía - Estados Unidos (26 de junio, 04:00 horas)