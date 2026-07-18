Así ve la prensa internacional la final del Mundial: "La ventaja que tiene España es que no es Lamine dependiente"

España y Argentina disputan este domingo una final histórica. Nueva York será testigo del partido con el que todos soñaban antes del comienzo de la Copa del Mundo y que enfrentará a dos de las mejores selecciones del torneo.

Todo el mundo del fútbol tendrá la vista puesta en un partido histórico y en Radioestadio Noche hemos querido hablar con algunos compañeros de la prensa internacional que están siguiendo la actualidad de la selección desde Estados Unidos, como Martin Ainstein (ESPN) y Sid Lowe (The Guardian).

"Por la mística me parece mucho mejor que esté Argentina en la final, es mucho más mágico enfrentarse a Argentina y Messi", cuenta el inglés Lowe en las horas previas al partido y tan solo tres días después de que fuera la propia Argentina la que eliminara a 'su' Inglaterra en las semifinales con una remontada en los minutos finales.

Han sido precisamente esas remontadas las que han caracterizado el Mundial de Argentina, a la que Ainstein compara con el Real Madrid. Y en esos partidos ha emergido como nunca antes la figura de un Leo Messi que a sus 39 años está jugando su mejor Mundial.

"Es alucinante, su Mundial es hasta mejor que en Qatar. Tuvo que esperar hasta los 34 años para ganar su primer torneo internacional y ahora está a un partido de ganar su cuarto consecutivo", señala Lowe, mientras que Ainstein valora cómo ha ido el argentino leyendo las situaciones durante toda su carrera para llegar a estas alturas en este estado de forma.

El encuentro Messi-Lamine y las narrativas de la final

Mirando al partido, ambos periodistas destacan el encuentro entre Leo Messi y Lamine Yamal, con carreras y vidas paralelas, ambos unidos por el fútbol, el Barcelona y una icónica foto hecha hace 20 años para una campaña benéfica en la que argentino bañaba a un Yamal que apenas tenía ocho meses.

"Como argentino lo veo super igualado (…) La ventaja que tiene España es que no es Lamine dependiente, Argentina sin Messi es el 50% de equipo", destaca Ainstein.

En ese sentido, el periodista argentino también hace un repaso de todos los ingredientes de esta histórica final llena de narrativas.

"Messi despidiéndose en el estadio en el que pensó en retirarse de la selección hace diez años, su último partido importante en su vida profesional, el país en el que se formó... España tiene la historia de las academias como Tajonar, la de la Real o el Athletic, una idea futbolística que no existe en ningún país del mundo, una sabiduría de que un entrenador tiene que conocer los rincones de la Federación, que haya educado, formado, acompañado y viajado con sus jugadores desde el comienzo...", explica en Onda Cero.