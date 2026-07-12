Andújar Oliver, sobre el polémico gol de Inglaterra, que tocó previamente en el cable de la cámara aérea: "¿El VAR para qué está?"

Los cuartos de final del Mundial 2026 han terminado con varias polémicas: la expulsión de Embolo en el Argentina - Suiza o el gol de Jude Bellingham en el Inglaterra - Noruega, que supuso el empate a uno y fue el comienzo de la remontada inglesa, en un partido que se le puso muy cuesta arriba a los de Tuchel.

Ese gol, el primero del doblete particular del jugador del Real Madrid, no debería haber subido al marcador ya que toca previamente en el cable de la cámara aérea del estadio. Sin embargo, ni el VAR ni el árbitro de campo se dieron cuenta. Es por ello que Andújar Oliver, exárbitro profesional, ha estallado en Radioestadio ante este hecho: "¿El VAR para qué está?"

Las imágenes de la jugada en cuestión no se mostraron a los espectadores, sino que comenzaron a circular por redes sociales. En el programa de Onda Cero, el primero en comentarlo fue el periodista deportivo experto en datos, Misterchip, que recibió las imágenes cuando al partido le quedaban los últimos 10 minutos: "El balón que ha sacado Nyland ha golpeado en el cable de la skycam y, como consecuencia del rebote, ha empezado la contra del gol de Inglaterra".

El árbitro de campo debería haberlo visto en directo

"Si eso es así, hay que parar el partido y dar el bote neutral", expresaba Andújar Oliver. Minutos después, cuando el exárbitro ya había visto las imágenes, señalaba que debería haberse parado la jugada. "Si no se ve en directo, no se puede rearbitrar", le decía el presentador Edu García, ya que había pasado casi toda la segunda parte.

"No hay solución ya, pero ¿el VAR para qué está?", comentaba, indignado Oliver, al tiempo que el resto de colaboradores coincidían con la queja. Si bien, el presentador del programa sembraba la duda: "¿Estáis seguros de que esa imagen la tienen en la sala del VAR? Yo estoy convencido de que es de postproducción".

Lo más factible es que el árbitro del campo hubiera visto lo que ocurría. Es más, tras el gol, el portero noruego y varios de los jugadores rodearon al árbitro pidiendo explicaciones sobre por qué no había parado el juego, pero el colegiado parecía decir que no sabía de qué le estaban hablando.

La explicación de la FIFA

La FIFA, por su parte, ha publicado un vídeo junto con un comunicado en el que dice que el sensor Connected Ball "no mostró ningún pico en el latido del balón" mientras estaba en el aire. "No hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón", añade.

Sin embargo, en los vídeos publicados desde otros ángulos se ve, claramente, que el balón cae en picado y de manera recta sobre los pies del jugador inglés, que lo controla sin apenas dificultad. Las redes sociales han estallado contra la FIFA, sobre todo después de la polémica del Portugal-Croacia, en el que el citado sensor sí funcionó y anuló el gol a los croatas que habría evitado la prórroga.