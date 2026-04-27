Militao pasará por quirófano: 5 meses de baja

Militao, que tuvo que retirarse en el partido ante el Alavés por unas molestias en el isquio, finalmente será operado en Finlandia con uno de los mejores especialistas del mundo de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Nuevo contratiempo de importancia para el internacional brasileño, que se perderá la posibilidad de estar con la selección brasileña que dirige el italiano Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid, en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El brasileño, que estuvo cerca de cuatro meses de baja por el problema sufrido en diciembre ante el Celta -reapareció el 4 de abril en Mallorca-, volvió a lesionarse en la primera mitad del partido frente al Alavés de la trigésima tercera jornada y tuvo que ser reemplazado por el alemán Antonio Rudiger. Por su parte, Carvajal podrá estar en la convocatoria para el partido ante el Espanyol, pero con un golpe en el pie izquierdo hizo trabajo en el gimnasio y no participó en el entrenamiento de este lunes junto al resto de compañeros, al igual que Mbappe y Militao, así como el turco Arda Guler, el belga Thibaut Courtois y el brasileño Rodrygo Goes, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación.