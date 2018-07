Messi: "No me pongo plazos porque no depende de mí"

Estoy animado, con ganas de seguir recuperando

Leo Messi habla de su lesión en una entrevista concedida a Yahoo: "Sentí una sensación rara diferente a otras veces. Supe que el golpe no había sido algo menor, que tenía algo que era más serio que un simple golpe", dijo.

"Estoy animado, con ganas de seguir recuperando. Estar lesionado es la peor sensación para un deportista, pero desde el primer momento asumí que había una lesión y que lo único que podía hacer era tratar de recuperarme lo mejor posible. Lo más importante para mí es conseguir estar al 100%", dice el jugador del Barça.

"Tras la resonancia y el diagnóstico entendi que tenía que ser paciente. Creo que no me afectó mucho, asumí la realidad. Voy avanzando en el día a día sin proponer objetivos. Siempre lo dije, no me pongo plazos porque no depende de mí. Por mucho que yo quisiera jugar mañana, los médicos no me dejarían. Cuando me digan que estoy totalmente recuperado será el momento de volver a la cancha", cuenta el argentino.

No compite con Cristiano

Habla sobre su rivalidad con Cristiano Ronaldo: "Yo no compito con Cristiano, y supongo que él no lo hace conmigo. Yo quiero lo mejor para mis equipos y para eso trabajo.

El argentino también habla sobre las críticas a la selección albiceleste: "Sé muy bien que en su mayoría el argentino es muy apasionado, pero trata bien a sus referentes. Otra cosa es que haya medios que insulten y menosprecien a quien representa a este país. Igual no reprocho nada, cada uno es dueño de su opinión".

En cuanto a su futuro: "No quiero adelantarme. Vivo el momento y ese momento es el Barcelona en la liga española, lugar donde prácticamente he hecho mi vida y vivo muy bien".