Merino: "Con tantos partidos tu cuerpo no sigue el ritmo de tu cabeza"

Mikel Merino, centrocampista internacional español de Arsenal, reconoció que el peligro de un calendario tan cargado llega cuando, al jugar "tantos partidos", hay un momento en que "el cuerpo no consigue seguir el ritmo de la cabeza" y se puede caer lesionado.

Lesiones y calendario

"Se está hablando mucho de las lesiones y el número de partidos. Dentro del gremio todos tenemos una opinión muy parecida. A mí me encanta jugar al fútbol pero cuando lo haces tan a menudo, tan repetidamente, llega un momento en el que tu cuerpo no consigue seguir el ritmo que tu cabeza quiere y ahí es cuando llega el peligro", reconoció.

Mikel Merino intentó no responsabilizar a la falta de descanso por las graves lesiones de rodilla sufridas por sus compañeros de selección Rodri Hernández y Dani Carvajal. "No podemos achacar dos lesiones tan graves juntas a esto. Toca cuidarnos, intentar hacerlo lo mejor posible con un calendario irremediable".

Y pidió que se junten todos los organismos para cambiar, defendiendo que la responsabilidad no puede caer en los partidos de las selecciones.

"Tiene que ser algo en conjunto. No es culpa de unos o de otros, todos se tienen que sentir beneficiados de que los jugadores estén en su mejor estado de forma porque se va a dar mejor espectáculo, más goles y más nivel en los partidos. Eso es algo que FIFA, UEFA y todos los aficionados quieren, que el espectáculo sea mejor y no que juguemos más partidos de menor calidad que no interesan a nadie. Es responsabilidad de todos que lleguemos a un punto neutro y se soluciones todo esto", sentenció. EFE