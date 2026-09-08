Mbappé se postula para el Balón de Oro: ¿merece ganarlo este año el francés?

El nombre de este lunes en el mundo del fútbol ha sido el de Kylian Mbappé. El delantero francés ha protagonizado la rueda de prensa previa al debut del Real Madrid en Champions ante el Inter en la que ha sacado pecho de sus números durante la temporada y su récord de goles en el Mundial para postularse como uno de los grandes candidatos a ganar el Balón de Oro.

"He hecho historia este verano en la competición más grande del deporte, tengo la sensación de que es un buen año para ganarlo", ha dicho Mbappé este lunes en Valdebebas.

"Estamos hablando de un jugador que está en condiciones de ganar el Balón de Oro, pero a su equipo le han eliminado en los cuartos de final de la Copa de Europa, ha acabado a 18 puntos del Barça en Liga, en la semifinal del Mundial no existió... Hay jugadores que presentan muchas mejores credenciales que Mbappé para ganar el Balón de Oro (...) No creo que esta temporada sea la mejor para que Mbappé se presente como el gran aspirante al Balón de Oro, si queda entre los tres primeros creo que debería quedarse más que satisfecho", explica Santi Segurola en Radioestadio Noche.

"Si Mbappé de alguna manera dice "yo con mi parte he cumplido", lo que dice voluntaria o involuntariamente es que otros no lo han hecho", asegura Edu Pidal.

"Ha dado la sensación de ser un tipo sobrado y arrogante", ha señalado Susana Guasch.