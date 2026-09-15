Mbappé y Lamine Yamal convierten el Balón de Oro en un nuevo enfrentamiento entre Real Madrid y Barça

Queda aproximadamente un mes y medio para que se conceda el Balón de Oro y la carrera ya ha empezado con varios futbolistas poniendo sus nombres encima de la mesa como candidatos a ganarlo. Por encima de todos destacan dos: Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

El futbolista del Real Madrid fue el primero en hablar públicamente de su rendimiento poco después de que su entrenador, José Mourinho, hiciera lo propio alabando sus números. El francés, en la rueda de prensa previa al debut en Champions contra el Inter, destacó que en el último año ha sido máximo goleador en LaLiga, la Champions y el Mundial, donde se convirtió además en el máximo goleador histórico de la competición.

Un rendimiento individual fuera de toda duda, pero que choca con la consecución de títulos colectivos, puesto que ni con el Real Madrid ni con la selección logró ganar ninguno.

Sí lo logró Lamine Yamal, que fue campeón de Liga con el Barça y del Mundial con España. El joven español, que ya fue segundo el año pasado, no tardó en responder a Mbappé con una entrevista en Movistar + que verá la luz en los próximos días pero de la que ya conocemos varios extractos.

En lo poco que hemos podido ver, el futbolista del Barça asegura que él y Mbappé son los dos mejores jugadores del mundo, aunque asegura que él lo merece más por los títulos que ha ganado.

En esta terna podrían entrar también futbolistas como Dembélé, vigente ganador del premio y uno de los líderes del PSG; Fabián Ruiz, campeón de Champions y Mundial; Rodri, Balón de Oro del pasado Mundial; o Leo Messi, que fue el futbolista más destacado de una Argentina que se quedó a las puertas de lograr su segundo Mundial consecutivo.