Marc Cucurella, sobre su fichaje por el Real Madrid: "Oportunidades como esa no se pueden rechazar"

Marc Cucurella está siendo uno de los protagonistas del Mundial 2026 en clave selección española. Además de ser uno de los hombres fuertes de Luis de la Fuente y fijo en el lateral izquierdo, el catalán ha fichado en las últimas semanas por el Real Madrid y jugará la próxima temporada a las órdenes de José Mourinho.

Este miércoles ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche, donde ha explicado cómo se fraguó su fichaje por el equipo blanco, que se cerró de manera fugaz en apenas 24 horas.

El futbolista reconoce que se enteró del interés del Real Madrid tan solo dos días antes de que se hiciera oficial y que no dudó a la hora de dar el sí. "Para mí fue mucho mejor así (…) Oportunidades como esa pasan una vez en la vida, no se pueden rechazar", reconoce.

"Alguna bromita ha caído, ahora seremos rivales. Pero todo de buen rollo. Ahora estamos aquí muy contentos y tenemos el mismo objetivo", explica el lateral izquierdo sobre cómo ha sentado su fichaje por el Madrid en el seno de la selección.

El lateral zurdo desveló, además, que fue el propio José Mourinho quien le llamó para convencerle. "Que te llame un entrenador como Mourinho es un mérito, que diga que me quería y me veía con buenos ojos es un orgullo", explica.

Con quien no ha hablado aún es con sus nuevos compañeros, ya que no tiene ninguno de ellos en la concentración de la selección española. "Creo que la mayoría están en el Mundial, cada uno está centrado en hacerlo lo mejor posible con su país. Cuando empiece la temporada pasaremos mucho tiempo juntos y tendremos mucho tiempo de conocernos", cuenta.

El interés de Barça y Atlético

Antes de cerrarse su fichaje por el Madrid, el nombre de Cucurella estuvo vinculado al Barcelona y al Atlético de Madrid, algo sobre lo que el lateral también se ha referido en Radioestadio Noche.

Cucurella ha explicado que le llegó la información de que el Barça estaba buscando fichar a un lateral zurdo, pero que no hubo ninguna oferta del equipo culé. Sí que hubo contactos por parte del Atlético de Madrid, aunque el futbolista trasladó a sus agentes que quería estar centrado en el Mundial y que no quería saber nada hasta que terminase.

Las sensaciones de España

La selección española se medirá este viernes a Uruguay en el último partido de la fase de grupos del Mundial en el que se decidirá quien termina líder del grupo y evita a la vigente campeona, Argentina, en el cruce de dieciseisavos.

"Será un partido difícil, ellos se juegan la vida. Nosotros intentaremos repetir las sensaciones del último partido. Dependemos de nosotros y haciendo un buen partido creo que podemos pasar primeros", explica Cucurella sobre el próximo partido.