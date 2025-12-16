Luis Enrique y Valverde niegan conocer informes arbitrales por los que el Barça pagó a Negreira

Luis Enrique y Ernesto Valverde han negado tener ningún tipo de constancia de los informes por los que el FC Barcelona pagó durante 17 años al entonces árbitro José María Enríquez Negreira. Así se desprende de las declaraciones de ambos en el marco del caso Negreira, según ha adelantado La Sexta.

Tanto Luis Enrique como Valverde afirman que estos documentos no formaron parte de su trabajo ni tampoco tuvieron ninguna influencia durante sus etapas al frente del equipo. También, asegura el citado medio, negaron haber percibido un trato de favor arbitral hacia el Barça durante sus respectivas etapas como entrenadores.

Por su parte, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha negado conocer personalmente a Negreira. Así lo cuenta La Sexta tras haber tenido acceso al vídeo de sus declaraciones. El dirigente, en cambio, sí ha afirmado que se les envió unos 600 informes elaborados por Javier Enríquez, hijo de Negreira.

El caso Negreira como el problema más grave del fútbol

Este mismo lunes, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha admitido que el caso Negreira "es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional". Para el dirigente deportivo supone "el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo".

Unas declaraciones que no han tardado en tener respuesta por parte de Javier Tebas, el presidente de LaLiga, después de que Pérez hubiera acusado a LaLiga y a la Federación Española de Fútbol (RFEF) de "pasividad" en el proceso. "Hablar de 'pasividad' en este contexto no solo desprecia el procedimiento judicial, sino que falta al respeto a la inteligencia de cualquier persona que sepa cómo funciona un juzgado. Eso no es indignación: es teatro. LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos. Otros, lamentablemente, sí", ha dicho Tebas a través de un mensaje publicado en X.

Para Tebas, el procedimiento legal en el que participó la pasada semana Laporta, del que se desprenden las declaraciones reveladas por La Sexta, fue "claro y rotundo". "Que no te construyan el relato, presidente. En un proceso judicial, la intervención no es a gusto del interesado, sino conforme al orden legal de personación en el procedimiento. El orden fue claro y rotundo: el fiscal, el abogado de Estrada Fernández, LaLiga (aunque actuamos antes en Fiscalía), y, finalmente, el Real Madrid, que fue el último en personarse. ¿No recuerdas por qué fuiste el último? La pasividad, entonces", sentenció.