"¡Llega el pirata y te la lía parda!": Alberto Pereiro reacciona al gol de Muriqi, que ha dado la victoria al Mallorca ante el Madrid (2-1)

El Real Madrid, que llegaba a Palma con una racha de tres victorias consecutivas, ha caído ante el Mallorca (2-1) en esta jornada de LaLiga EA Sports. A pesar de ser visiblemente superiores durante el encuentro, los de Álvaro Arbeloa no han conseguido imponerse en el marcador.

"El Real Madrid rara vez ha tenido tantos jugadores por dentro; hoy es prácticamente como un embudo. Está despreciando las bandas de manera clara. Carreras y Alexander Arnold, con lo profundos que son, no están subiendo nada", decía Enrique Ortego durante la primera parte del partido. "Miguel Ángel no ha dado las mismas prestaciones que Pitarch y Camavinga; parecía un bulto en el centro del campo. Si le sumas que vienen de un parón, tienes esta primera parte", añadía Alberto López.

Los locales aventajaron el marcador con un gol de Manu Morlanes en el 42. Así sonó en Radioestadio con Alberto Pereiro: "¡Marca el Mallorca! ¡Gol de Morlanes! ¡Gol del Mallorca en un centro!". Tras el descanso tampoco mejoró mucho la cosa para el Madrid, que pudo empatar el marcador con un tanto de Militao (1-1).

El Madrid ha tenido el dominio de la primera parte, pero sin ninguna profundidad

Sin embargo, poco duró esa posibilidad de empate para los blancos porque un nuevo gol del Mallorca llegaba en el 90+1 con Muriqi. "¡Gol de Muriqi (...) Llega el pirata y te la lía parda!" (2-1). "Se le va la Liga al Madrid", decía Pereiro al final del partido. Tanto él como Ortego lo tienen claro: "El Madrid ha tenido el dominio de la primera parte, pero sin ninguna profundidad (…) Mbappé estaba perdido en esa maraña de jugadores".