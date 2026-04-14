Lío con el árbitro de la final de Copa: "Suena casi a chulería"

Aunque la actualidad en este inicio de la semana aún la marcan la vuelta de los cuartos de final de la Champions con Atlético, Barça y Real Madrid buscando un billete para semifinales, estamos a apenas unos días de que se dispute la final de la Copa del Rey, uno de los días más señalados de la temporada en el fútbol español.

Y el lío ha comenzado este lunes con la designación oficial de Alberola Rojas como árbitro para el partido que enfrentará el próximo sábado en La Cartuja a Atlético de Madrid y Real Sociedad.

El colegiado ha sido señalado en los últimos días por el polémico penalti no pitado sobre Mbappé en el Real Madrid - Girona de la última jornada, y muchos no han entendido la decisión del CTA de conceder este premio a un árbitro que viene de cometer un error como este, aunque hay otros que consideran injusto no haberle nombrado y ponen en valor su trayectoria como árbitro en los últimos años.

Así lo explicaba el ex colegiado Muñiz Fernández en Radioestadio Noche: "Para mí sería un error quitarle la final porque lleva una temporada muy buena y un año pasado de alto nivel". Destaca, además, que el CTA quiere intentar promocionar a árbitros jóvenes para integrarles en el grupo élite de estamentos como FIFA o UEFA.

"El error es del CTA colocando a Alberola en un partido de máxima atención como el del Madrid (…) Todos los árbitros fallan todas las jornadas, no es justo que por un fallo ocho días antes de una final de Copa te pierdas una final que está decidida para ti desde hace meses", defendía Edu Pidal.

Críticas a la decisión del CTA

Su designación ha desatado críticas dentro del CTA y algunos de los colaboradores de Radioestadio Noche, como Jaime Rodríguez, calificaban este gesto como una "chulería".

"El arbitraje español bastante tiene como para que la gente interprete un gesto de chulería (…) Suena casi a prepotencia, una soberbia que no es lo que creo que necesita el arbitraje español", explica.