Límites salariales: el Real Madrid manda, el Barcelona sube

El Real Madrid se mantiene como el club con mayor capacidad de gasto, con 761,2 millones, misma cifra que hace seis meses, mientras que el Levante releva al Sevilla y pasa a ser el que menos límite tiene, al bajar de 35.5 millones a 17,4 millones.

El Atlético de Madrid es el tercer club con mayor tope de gasto con 336,2 millones, con un incremento de 9,2 millones respecto a septiembre. El LCPD es el importe máximo que cada entidad de Primera y Segunda División puede consumir durante la temporada 2025/26, que incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como en filiales, cantera y otras secciones.